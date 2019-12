MHP ve AKP Anayasa için buluştu

T24-

Anayasa çalışmaları kapsamında MHP ve AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat görüştü.Görüşmenin ardından birlikte kamera karşısına geçen heyetler adına AK Parti'den Ömer Çelik, MHP'den konuyla ilgili randevu istediklerini belirterek, MHP'ye randevu talebine hızla karşılık vererek kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ettiklerini belirtti.''İçerdeki havayı merak ediyorsunuz. İçerideki hava hakikaten çok pozitif bir havaydı'' diyen Çelik, şöyle devam etti:''Ben değerli arkadaşlarımıza, Sayın Başkanımıza bizi kabul ederken gösterdikleri yüksek nezaket ve çok kıymetli ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir meseleyi konuştuk, ama çok hoşça vakit geçirdik. Bizim kendileriyle paylaşmak istediğimiz husus, seçim öncesinde yeni bir anayasanın yapılması hem siyasi partilerin hem halkımızın temel gündemiydi. Bu temel gündem, seçim döneminde de hepimiz tarafından dile getirildi, çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından gündeme getirildi. Vatandaşlarımızın sorularına muhatap olduk, bunlara yanıt verdik. Seçim bittikten sonra da gördüğümüz şudur, toplum, yeni bir anayasa yapılması konusundaki beklentisini çok yüksek tutuyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.''Vatandaşların yeni anayasa yapılması gerektiği konusundaki iradesinin siyaset kurumuna büyük bir ödev ve sorumluluk yüklediğini ifade eden Çelik, ''Türkiye'nin geleceğine her kesimden vatandaşlarımızın sahip çıktığının da bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın siyasi partilere, Meclise yeni bir anayasa yapma görevi vermiş olması, siyasi partilerimiz açısından, Meclisimiz açısından gurur verici bir olaydır. Kuşkusuz bu sürecin inisiyatifi Meclis Başkanlığında olacaktır'' diye konuştu.Esas mekanizmanın Uzlaşma Komisyonu olduğunu, Uzlaşma Komisyonu çalışırken siyasi partilerin orada eşit sayıda temsilcilerinin olacağını bildiren Çelik, şöyle konuştu:''Tabii ki siyasi partiler, esas olarak bu Uzlaşma Komisyonu'nda tartışılacak meselelerin tasfiye edicisi olacaklar. Esas dinamitleri olacaklar. Ama biz Uzlaşma Komisyonu'nun bütün meseleleri sıfırdan ele alması gerektiğini, yeni anayasa sürecini sıfırdan ele alması gerektiğini düşünüyoruz. Mekanizmanın oluşmasına herhangi bir ön şart koşulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Masaya oturduktan sonra zaten siyasi partilerin temsilcileri, siyasi partilerin hassasiyetlerini, çeşitli konulardaki pozisyonlarını en net şekilde ortaya koyacaklardır.''Yeni anayasa konusunda toplumda çok yüksek bir beklentinin olduğunu bildiren Çelik, bunun çok pozitif bir iklim oluşturduğunu söyledi.Siyasi partiler olarak görevlerinin, Meclis Başkanlığınca yürütülecek bu iklimin inisiyatifi, ilerlemesi konusunda olumlu katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:''Bu ziyareti bu amaçla gerçekleştirdik. Yani yeni anayasa siyasi partilerin gündemindedir, siyasi partiler bu gündemi esas ve ilk gündem olarak ele almaktadır. AK Parti olarak yeni Meclisin ilk ve temel gündem maddesinin yeni anayasa olması ve Uzlaşma Komisyonu'nun bir an evvel kurulması gerektiğini düşünüyoruz.Siyasi partiler arasında çeşitli tartışmalar vardır, bir takım gerilimler vardır çeşitli konularda. Yeni anayasa yapma sürecinin siyasi partiler arasındaki polemiklerden etkilenmeden, milletimizin talepleri doğrultusunda hızla ilerlemesi ve sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.''Çelik, çeşitli sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporlar olduğunu belirterek, ''Bu raporları siyasi partiler olarak inceliyoruz. Çeşitli anayasa deneyimlerini, tecrübelerini inceliyoruz. Ama esas olan bizim kendi özgün, milli anayasa tecrübemizdir. Bu konuda da çok zengin bir deneyimimiz var'' diye konuştu.Ömer Çelik, sivil toplum kuruluşları gibi örgütlü kuruluşlara düşüncelerini soracaklarını, ancak esas olanın, her şeyin meşruiyetin kaynağının millet olduğunu söyledi.Halkın bu anayasa sürecine talepleriyle katılmasını isteyen Çelik, taleplerin Uzlaşma Komisyonu'na iletilmesini, bu verilerin de belli bir değerlendirmeden geçtikten sonra Uzlaşma Komisyonu'nun temel gündemini oluşturacağını düşündüklerini belirtti.''Bu yaptığımız toplantıların, bu heyetlerin bir araya gelmesinin hiçbir şekilde Uzlaşma Komisyonu ile ilgili, Uzlaşma Komisyonu'nun yapacağı görev, Uzlaşma Komisyonu'nun görev alanıyla ilgisi yoktur. Uzlaşma Komisyonu'nun görev alanı kendisine aittir. Oradaki çalışma usullerini ve içeriklerini kendisi belirler'' diyen Çelik, bu görüşmede hiçbir içerik tartışmasına girmediklerini bildirdi.Çelik, yeni anayasanın Meclisin ilk gündem maddesi olması konusunda ve Uzlaşma Komisyonu'nun bir an önce kurularak göreve başlaması konusunda irade beyanında bulunduklarını sözlerine ekledi.Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AKP ve MHP heyetleri arasında gerçekleşen anayasa görüşmelerinin olumlu geçtiğini bildirdi. MHP'ye giden AKP heyetinde yer alan Bakan Ergin, parti merkezine dönüşte, "Görüşme müspet geçti, gelişmeleri Sayın Başbakanımıza aktaracağız." dedi.