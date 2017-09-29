T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP, 'toplu istifa' haberlerine tepkili; YSK'ya başvurdular

YSK’dan istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasınının partiye gönderilmesi talep edildi

29 Eylül 2017 14:19

MHP, son dönem gerek sosyal medyada, gerekse yerel ve ulusal basında çıkan, partiden 300-400 kişinin istifa ettiğine yönelik “MHP’de deprem”ve “MHP’de şok istifa” başlıklı haberlerin “partinin kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışıldığı” gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, 8 Eylül’de yapılan başvuru için verilen dilekçede, söz konusu haberlerde “üyeleri olmayan kişilerin de sanki parti üyesiymiş gibi gösterildiği” belirtilerek, YSK’dan istifa edenlerin dilekçelerinin bir kopyasınının partiye gönderilmesi talep edildi. Başvuruda, “söz konusu haberlerin birçoğunun yalan ve yönlendirmeli olduğu” belirtilerek, “parti teşkilatlarının yalan haber yapan kaynaklara yönelik hukuki ve cezai yollara başvurabilmesi hakkının zaman itibarıyla geciktiğine” de atıfta bulunuldu.

 

YSK kabul etti

 

MHP’nin başvurusunu değerlendirmeye alan YSK, 12 Eylül’de oybirliğiyle “istifa dilekçelerinin aynı gün ilgili partinin ilçe başkanlığı yetkilisine verilmesini” kabul etti. YSK ayrıca istifa dilekçelerinin örneklerinin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına kurum içi elektronik posta ile iletilmesini de oybirliğiyle karara bağladı.

ETİKETLER

MHPistifatoplu istifa haberleriYSK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24