MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde AKP'nin adayını destekleyecek

MHP, 13 Temmuz Cuma günü yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerinde AKP'nin adayını destekleyeceğini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek" dedi. Kalaycı, 26 Haziran’da Meclis başkanlığı seçimi için MHP’nin kendi adayını belirleyeceğini söylemişti.

AKP'nin adayının Binali Yıldırım olması bekleniyor.

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları parlamentonun toplandığı gün başlayacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.

TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren veya ikinci devre için yapılacak seçimlerde birinci devre için seçilen Başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildiriliyor. TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanıyor.

Başkan seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranıyor. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılıyor; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçiliyor.

Buna göre, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları 12 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

TBMM Başkanlığı seçimi 13 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.

Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenecek.