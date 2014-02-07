MHP'nin Okmeydanı'nda bulunan seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişilerce önce ateş açıldı, ardından molotofkokteyli atıldı.

Alınan bilgiye göre, MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın, partinin ilçe belediye başkan adayı Osman Gür için Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Kuzey Sokağı'nda açtığı seçim irtibat bürosunun önüne plakası alınamayan bir otomobille gelen saldırganlar, kapalı ve kepenkleri indirilmiş haldeki büroya silahla 4-5 el ateş ettikten sonra molotofkokteyli atıp kaçtı.

Kepenklerdeki kurşun izleri dikkati çekerken, atılan molotofkokteylleri herhangi bir yangına yol açmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Boş kovan araması yapan ekipler, incelemelerini tamamladıktan sonra buradan ayrıldı. Saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Murat Doğan, yaptığı açıklamada, bölgenin sıkıntılı olduğunu belirterek, yeterli seviyede güvenlik önlemi alınmadığını düşündüklerini söyledi.

Bir süre önce Esenyurt'taki saldırıda partili bir arkadaşlarını kaybettiklerini anımsatan Doğan, böyle olayların yaşanmaması için Kaymakamlığa yazı yazıp, emniyet tedbirlerinin alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istediklerini kaydetti.

'Saldırıların devam edeceğini düşünüyoruz'

MHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Osman Gür de bu tür hadiselerin ne hikmetse hep MHP camiasının başına geldiğini ifade ederek, "Bu tip provokatif eylemlerin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyoruz. Ama biz ülkücüler dimdik ayaktayız ve mücadelemizi demokratik zeminlerde sürdürmeye devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın, suskunluğumuz sadece milletimize olan sadakatimizdendir. Bu tür hadiselerin bir daha cereyan etmemesi için bütün yetkili makamları göreve davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 gün önce de Esenyurt'taki MHP seçim bürosuna saldırı düzenlenmiş ve 1 partili hayatını kaybetmişti.