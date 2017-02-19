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MHP: Referandumu fırsata çevireceğiz

"Evet diyenler ne kadar makbulse, hayır diyenler de aynı ölçüde değerlendiriyoruz"

19 Şubat 2017 21:22

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, ”Bu referandumu bir fırsata çevirip farklı düşüncelere sahip olsak da bir arada yaşamanın yollarını da beraberinde bulmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti’ni MHP MYK Üyesi Hamit Ayanoğlu, Adem Özbay ve Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu’yla birlikte ziyaret eden Oktay Öztürk, referandum sürecini değerlendirdi.

Öztürk, referandum sürecinde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyenlere saygı duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye temmuzdan itibaren yoğun bir hadiseler yumağı içinde. Temmuz öncesine göre her şey hem anlam hem de beklentiler itibariyle değişti. Etrafımızda yaşananları birlikte mütalaa ettiğimiz vakit çok daha dikkatli adımların atılması gerekiyor. Millet ve devlet bekası noktasında bizimle aynı düşünmeyen mihrakların beklediği adımların oluşması noktasında çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz.”

Referandumun demokratik bir usul olduğunu belirten Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neticede demokratik bir usuldür bu. Hükümet edenler millet iradesiyle geliyor. Öyleyse böyle önemli bir konunun millet iradesiyle değerlendirilmesi en doğal yoldur. Bu noktada ortaya çıkacak irade ne olursa olsun başımızın tacıdır. Saygıyla karşılayacağız, ‘evet’ diyenler ne kadar makbulse, ‘hayır’ diyenler de aynı ölçüde değerlendiriyoruz. Bu bir seçim değil referandumdur. Demokrasinin enstrümanlarındandır. Bunları yaşaya yaşaya pekiştirip eksikleri tamamlayıp fazlalıkları bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlarımıza neden bu değişikliğin gerekli olduğunu anlatacağız. Bu mücadeleyi sürdürürken birlik ve beraberliğimize halel getirecek üsluplardan, tavır ve davranışlardan kaçınılmasını istiyoruz. Bu noktada telkinlerimizi ortaya koyuyoruz, hatta ve hatta bu referandumu bir fırsata çevirip farklı düşüncelere sahip olsak da bir arada yaşamanın yollarını da beraberinde bulmak mecburiyetindeyiz.”

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