MHP: PKK ve FETÖ muhibi Bülent Arınç’ın bunu idrak etmesini beklemiyoruz!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Eski Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkanı Bülent Arınç’ı FETÖ’yü aklamaya çalışmakla suçlayarak, sert eleştiriler yöneltti. Büyükataman, "PKK ve FETÖ muhibi Arınç’ın bunu idrak etmesini beklemiyoruz" dedi.

Büyükataman, Bülent Arınç’ın “AK Parti MHP’lileşmemeli. Benim MHP’nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var” şeklindeki sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Büyükataman “Bülent Arınç yaptıklarıyla Türk siyasetinde değil ama muhakkak Türk siyasi tarihinde kendine hak ettiği yeri bulması gereken bir figürandır. Bir siyasetçinin kendisiyle en fazla ne kadar çelişebileceğini göstermek açısından Türk siyasi tarihinde emsalsiz bir yere sahiptir. Hatırlanacağı üzere; sert çıkışları ve bu sert çıkışların kendi genel başkanınca terbiye edilişi yine Türk siyasi tarihinin en acı, en trajik vakıalarındandı” dedi.

Arınç’a yönelik sert ifadeler kullanan MHP’li Büyükataman açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Siyasete yeniden atılmak için MHP üzerinden gündeme gelmeye çalışan, Türk siyasi tarihinin en büyük anti kahramanı Bülent Arınç’tır ve yeni nesil siyasetçiler için ne yapılmaması gerektiği konusunda en önemli tarihi kişiliktir.

Bülent Arınç katıldığı televizyon programında; ‘zırva tevil götürmez’ nev’inden açıklamalar yapmıştır.

"PKK sever Arınç’ın..."

Hatırlanacağı üzere; Bülent Arınç, Paris’te 3 PKK terör örgütü üyesinin öldürülmesinin ardından, ‘Böyle ölmeyi hak etmediler’ ve ‘Üzüldüm’ açıklamaları yapmış, bölücübaşını aklamaya çalışmış, terör örgütü üyelerinin dağa çıkmalarını kendince haklı bulmuştu. PKKsever Arınç’ın ‘Türklük şuur ve gururunu, İslam ahlak ve faziletini’ ilke edinen, şeref ve haysiyet mefhumlarının üzerine inşa edilmiş bir siyasi hareketi var eden sebepleri anlaması mümkün değildir.”

Arınç’ın açıklamalarına yanıt veren Büyükataman, Arınç’ın Fethullah Gülen’le ilgili sözlerini de hatırlattı. MHP’li isim şunları kaydetti:

“Bizim siyasetimizin öznesi Türk milletidir. Yegâne kuvvetimiz, varlık nedenimiz ve gelecekle ilgili kurduğumuz hayallerimizin esası Türk milletiyle ilgilidir. Sözümüz, ülkülerimiz, hedeflerimiz ve ilkelerimiz Türk milletiyle anlamlı olmaktadır. Milliyetçiliğimiz Türk milletiyle mana, ruh ve muhteva kazanmaktadır. PKK ve FETÖ muhibi Arınç’ın bunu idrak etmesini beklemiyoruz.

Bülent Arınç 'Fethullah Gülen hocaefendi Bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor.' diyen kişidir.

7 Haziran’dan 1 ay önce çıkıp Ankara’nın parsel parsel satıldığını söyleyip 8 Haziran’da dut yemiş bülbüle dönen Arınç değil midir?

Sahte suikast yalanıyla Arınç sayesinde FETÖ, Türk Devletin mahremi olan Kozmik Oda'ya girmedi mi?

Bülent Arınç’ın sabıkalarını yazsak ciltlerce ansiklopedi olur.

Bülent Arınç'ın açıklamaları; savunma değil, provokasyon, günah çıkarma değil, FETÖ’ye ümit olmaktır.

“Damadımın bir gün tamamen aklanacağını, tertemiz beraat edeceğini imanım kadar biliyorum.” diyen Arınç FETÖ’cülere hangi mesajı vermektedir?”

Bülent Arınç’ın yeni görevinin FETÖ’nün hain darbe girişimini aklama olduğunu ileri süren MHP’li Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

“Yine aynı tv programında Arınç; “Ben şundan çok eminim, bu 80 milyonluk kitlede belki 80 kişi haricindeki herkes Fetullah Gülen’in belki bir dini lider olarak, belki eğitim hizmetlerinin güzelliği karşısında bir sempati beslemiş olabilir.” demektedir. Anlaşılan odur ki; daha önce PKK’lı teröristleri aklama ve parlatma oyununun figüranı olan Arınç’ın yeni görevi FETÖ hain darbe girişimini aklamadır.

Bu sözlerinin tam anlamı kendi suçuna Türk milletini ortak etmeye çalışmak ve suç ortağı aramaktır. Bu millet FETÖ’cü hainlerin ne olduğunu, Arınç onlar için gözyaşı dökerken de biliyordu. Arınç dilerse sempati beslediği kişinin yanına Pensilvanya’ya gidebilir. Bülent Arınç, kendi yaptığı suça Türk milletini ortak edemeyecektir.”