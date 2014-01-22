MHP: ‘Pencere açıldı Bilal oğlan, piştov patladı’ internette en çok tıklanan türkü

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda HSYK Yasa Teklifi görüşmelerinin ilk gününde MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, AKP’lilere, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın adı yolsuzluk iddiaları ile anılan oğlu Bilal Erdoğan üzerinden sataştı. Korkmaz, “İnternet'te en fazla tıklanan şarkı, bir Rumeli türküsü; hicaz makamında, usulü aksak. Bu Rumeli türküsünü paylaşmak istiyorum sizinle: Pencere açıldı Bilal oğlan, piştov patladı" ifadesini kullandı. MHP’li Faruk Bal da sırasından, “Piştov değil, tapeler patladı tapeler” diyerek Korkmaz’a destek verdi. AKP’li Mehmet Metiner ise “İnsanlara kara çalıyorsun” diyerek Korkmaz’ı eleştirdi.

MHP’li Nevzat Korkmaz’ın HSYK görüşmelerindeki konuşması ve diğer milletvekillerinin müdahalesi tutanaklara şöyle yansıdı:

S. NEVZAT KORKMAZ (ISPARTA): Partiyi sevmek başka bir şey, saygı duyarız, burada herkes partisini seviyor. Kendi liderine sevgi, saygı duymak başka bir şey, herkes seviyor. Ancak, değerli arkadaşlar, asıl, liderini sevmek, partisini sevmek, o yanlış yaptığında "Yanlış yapıyorsun." demekten geçiyor. Susuyorsunuz kıymetli arkadaşlar. Hatta Adalet Komisyonu’nda biz bu eleştirileri yaparken, "Niye Sayın Başbakan’ın oğlu yargının önüne gitmiyor, ifade vermiyor?" derken bir AKP milletvekili muhtemelen heyecanlandı, kendisini kaybetti, aynen şu tabiri kullandı: "Sana ne! İster gider ister gitmez!"

Değerli arkadaşlar, Anayasa'nın 10'uncu maddesi kanun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyor; ister sıfatı Başbakan olur ister onun ismi Bilal olur, Hasan olur, vesaire olur, herkes eşittir diyor.

Bakın, İnternet'te en fazla tıklanan şarkı, türkü, bir Rumeli türküsü; hicaz makamında, usulü aksak. Bu Rumeli türküsünü paylaşmak istiyorum sizinle: "Pencere açıldı Bilal oğlan, piştov patladı." diyor. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

FARUK BAL (Konya) - Piştov değil, tapeler patladı tapeler.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Bakın arkadaşlar, hırsızlığı sizinkiler yapınca birden hırsızlık tanımını bile değiştirmeye kalkıyorsunuz. Efendim, bu beytülmali çalmamış, işte efendim, şahıs malını çalmış da dolayısıyla bu hırsızlık sayılmazmış da gibi birçok tevil… "Zırva tevil götürmez." demişler.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ne hırsızlığı? Hırsızlık yok ki sayılsın! İnsanlara kara çalıyorsun.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Mehmet Metiner, sen de mi kutucu oldun be?

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu'ndan, madem, hırsızlık suçunu çıkarın yani bir hırsız başka birinin evine girdiği zaman bunun suç olmayacağını söyleyin madem, siz de rahatlayın, onlar da rahatlasın.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Evet, cezaevinde hırsızlar boşa yatıyor. Adi hırsızlar cezaevinde boş yatıyor. O adi hırsızların günahı ne? Baklava çaldı çocuk, altı sene yattı.

S. NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, vatandaş size bu soruyu sorarken aslında hakikaten dayanakları var, hakikaten sıkıntıları var çünkü ortada yaşananlar var, bugüne kadar yaşananlar var, bundan sonra gelişmeler var. Erdoğan'ın her dediğinde, kıymetli arkadaşlar, bir kutsallık aradınız, her dediğinde. Bir fani olduğunu âdeta unutup bir ilahi varlıkmış gibi davrandınız. Önce evliyalaştırdınız, sonra -haşa- peygamberleştirdiniz, peygamberleştirdiniz, sünnetini aradınız.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bizim başbuğlarımız yok, başka yerde arayın.

OKTAY VURAL (İzmir) - Biz sadece Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarız, elhamdülillah Müslümanız, "Tayyiban" değiliz.

S.NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Evet, bir bakan yardımcısı, sünnetinden bahsetti. Tabii, en son gelinecek nokta da Düzce Milletvekiliniz Fevai Arslan'ın ağzından dökülüverdi. "O, Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider" dedi.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - İftira, iftira. Hiç yakışmıyor…

S.NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Bakın, bu vasıfların içerisinde Yaradan'ın yaratıcılığı var. Bu şirktir.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Bir Müslüman'a yalan söylemek yakışmıyor.

S.NEVZAT KORKMAZ (Devamla) - Bu günahtır, şirktir, İslam'ın dışına iter bu.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Müslüman'a hırsızlık yapmak yakışıyor mu? Haram yemek yakışıyor mu Müslüman'a?

OKTAY VURAL (İzmir) - Biatçı bunlar biatçı ya!