MHP: Partimizin ittifakla ilgili duruşu, takdirle karşılandı

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin kısa sürede değişen “ittifakla ilgili duruşunun” takdirle karşılandığını söyledi. Durmaz, "İttifakın kesintiye uğramasına neden olan gelişmeler herkesin gözü önünde cereyan etti. MHP’nin haklı duruşu bütün dava arkadaşlarımız tarafından takdirle karşılandı. Bugün de duruşumuzda herhangi bir esneme ya da değişiklik söz konusu değil” dedi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Durmaz, partisi genel başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP ile yeniden ittifak kararı almasıyla ilgili şunları söyledi:

“İttifakın kesintiye uğramasına neden olan gelişmeler herkesin gözü önünde cereyan etti. MHP’nin haklı duruşu bütün dava arkadaşlarımız tarafından takdirle karşılandı. Bugün de duruşumuzda herhangi bir esneme ya da değişiklik söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tartışmaya açılmasını önlemek ve yerelde de genele aykırı bir iradenin ortaya çıkması halinde yaşanabilecek sorunların önüne geçmek bakımından bu ittifakın Türk milletinin yararına ve hayrına olacağına inanıyoruz.”

Durmaz, “Eğer ittifak yeniden başlamasaydı, MHP’nin Ankara’da gerçekten Melih Gökçek’i aday gösterme ihtimali var mıydı?” Sorusuna şu yanıtı verdi:

“Melih Bey gerçekten değer verdiğimiz, önemli hizmetleri dokunmuş bir siyaset adamı. Şüphesiz, bu yönüyle değerlendirildiğinde, Melih Bey de başka arkadaşlarımız da üzerinde durduğumuz, çalıştığımız arkadaşlardı.”

Durmaz, “AK Parti tarafından bu iki konuda olumlu bir adım ya da işaret geldi mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Adalet Bakanı ceza indirimleriyle ilgili olarak “Biz de bir çalışma yapıyoruz” diye bir açıklama yapmıştı. Henüz o çalışma somut olarak ortaya çıkmadı. Bunlar zaman içerisinde değerlendirilecektir."