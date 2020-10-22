MHP, Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasını yalanladı

MHP, eski Sağlık Bakanı ve 21’inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş ’un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

MHP, eski milletvekili Osman Durmuş’un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."