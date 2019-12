MHP olağanüstü hal ilan edilmelidir

T24 - Şemdinli'deki saldırılarda 10 asker şehit olurken, 14 asker de yaralandı. Hakkari'de bu olaylar yaşanırken Ankara'da da sert tartışmalar çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu karanlık tablonun mimarı Başbakandır. Milli Güvenlik Kurulu acilen toplanmalı, OHAL ilan edilmeli ve Kuzey Irak'ta askeri kuşak oluşturulmalıdır. Hükümet artık erken seçime gitmelidir" dedi.











Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: "Teröre karşı topyekün mücadeledeyiz. Saldırıyı nefretle kınıyorum."



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki terörist saldırıyla ilgili, "Bu tür hain saldırılar, mücadeledeki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir. Hangi güçler adına taşeronluk yaptığı aziz milletimiz tarafından yakından bilinen terör örgütü yok edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Hakkari'de terör örgütünün saldırısı sonucu 10 askerin şehit olması, 16 askerin de yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a başsağlığı telgrafı gönderdi.



Başbakan Erdoğan'ın telgrafı şöyle:



"Hakkari'de terör örgütünün saldırısı sonucu 10 askerimizin şehit olması, 16 askerimizin de yaralanmasından büyük üzüntü duydum. Her devletin olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de birlik ve bütünlüğünü koruma hakkı bulunmaktadır. Devletimiz bu hakkını kullanmada hiçbir tereddüte mahal vermeksizin, terörle mücadeledeki kararlılığını sonuna kadar sürdürecektir. Bu tür hain saldırılar mücadeledeki kararlılığımızı asla etkilemeyecektir.



Hangi güçler adına taşeronluk yaptığı aziz milletimiz tarafından yakından bilinen terör örgütü yok edilinceye karar mücadelemiz devam edecektir. Devletimiz, kahraman şehit ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıkları, milletimizin sağduyusu ile birlik ve beraberliğine, ülkemizin istikrarına kasteden bölücü fitnenin mutlaka üstesinden gelecektir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu fitneyi bertaraf edecek kudret ve iradeye sahibiz. Bu çerçevede her türle bedeli ödemeye de hazırız.



Acımız ne kadar büyük olursa olsun; soğukkanlılığımızı kaybetmeden, kardeşlik hukukumuza halel getirmeden, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizle beraber mutlaka neticeye ulaşacağız. Milletimizin vatan sevgisinin ölümsüz örnekleri olan kahraman şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları ve aziz hatıraları hiçbir zaman unutulmayacaktır.



Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine, milletimize ve şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına başsağlığı dilerim."



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: "Genelkurmay'ın tatmin edici bir açıklama yapmasını bekliyorum."



Her şehit haberi duyulduğunda ülkedeki sağduyu sahibi herkesin büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:



"Ben de üzüntü duydum. Her şehit haberinden sonra 'Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun vatan sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun' demek adet haline geldi. Bu değerlendirmeler, açıklamalar, vatandaşımızı artık tatmin etmiyor. Bundan birkaç gün önce şehit verdiğimiz bir gencimizin Çorum'daki babasının tespiti beni çok etkilemişti. Şehit babası, 'Biz koskoca bir devletiz, koskoca ordumuz var, birkaç çapulcu üzerinde neden etkili olamıyoruz, bunları susturamıyoruz' demiştir. Bugün verdiğimiz 8 şehidimizle ilgili ben Genelkurmaydan tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Bu şehit babasının hislerine tercüman olacak, tatmin edecek açıklama bekliyorum. Kamuoyu da bekliyor."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu karanlık tablonun mimarı Başbakandır. OHAL ilan edilmeli"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok ağır bir ihanet kuşatması altına alınan ve karanlık bir uçuruma sürüklenmek istenen Türkiye tarihi bir yol ayrımına gelmiştir. Başbakan Erdoğan ve hükümetine terörle mücadelede acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulunmak istiyorum" dedi.



Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Gediktepe'deki askeri birliğe düzenlenen terör saldırısında 8 askerin şehit düşmesinin ve 14 askerin yaralanmasının Türk milletinin yüreğini dağladığını ve derin bir yasa boğduğunu ifade etti.



"Türk milleti ayaktadır, haklı bir infial ve öfke içindedir" diyen Bahçeli, AK Parti hükümetinin 2002 yılında iktidara geldiğinde terörün bitme noktasına geldiği bir Türkiye devraldığını kaydetti.



Aradan geçen 8 yıla yakın süre içinde terörün sürekli tırmandığını ve Türkiye'nin teröre 800 şehit verdiğini belirten Bahçeli, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın PKK açılımını başlatmasından bu yana ise şehit sayısı 125'e ulaşmıştır" dedi.



Bahçeli, şunları kaydetti:



"Başbakan Erdoğan ve AKP hükümeti, terörle mücadelede tarihin ve milli vicdanın affetmeyeceği büyük bir acz sergilemiş, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini zaafa uğratacak adımlar atmış, dış baskılarla terörün ve etnik bölücülüğün emellerinin adım adım ilerletileceği süreçleri başlatmış, Kuzey Irak'tan kaynaklanan terör tehdidine karşı etkili caydırıcı önlemler almamış, Kuzey Irak'a geniş çaplı kara harekatının önünü kesmiş, Türkiye'nin güvenliğini ABD'nin istihbarat desteğine ve Barzani'nin inisiyatifine terk etmiştir. Çok ağır bir ihanet kuşatması altına alınan ve karanlık bir uçuruma sürüklenmek istenen Türkiye tarihi bir yol ayrımına gelmiştir. Başbakan Erdoğan ve hükümetine buradan seslenmek ve teslimiyeti etnik bölücülüğün taşeronluğunu bırakıp terörle mücadelede acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulunmak istiyorum."



Bahçeli, 24 Haziran 2010 günü yapılması planlanan MGK toplantısının öne çekilerek gelecek pazartesi günü yapılması önerisinde bulundu. Terörün iç kaynakları ve unsurlarına karşı gerekli tedbirlerin alınabilmesi için Anayasa'nın 120. maddesine göre bölgede olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini öne süren Bahçeli, Kuzey Irak'a karşı siyasi, ekonomik ve askeri tüm imkanlar kullanılarak etkili bir caydırıcılık stratejisinin uygulamaya konulması gerektiğini kaydetti.



Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:



"Terör saldırılarının kaynaklandığı bu bölgeye geniş çaplı bir kara harekatı yapılmalı ve teröristlerin geçiş yollarını emniyete almak için Kuzey Irak'ta askeri ihtiyaçları karşılayacak geçici güvenlik kuşağı oluşturulması için gerekli hazırlıklara süratle başlanmalıdır. Kandil Dağı'ndaki terör elebaşlarına ve altyapısına karşı etkili bir askeri harekat icra edilmelidir. Kandil terör karargahı olmaktan kalıcı bir şekilde çıkarılmalıdır. Terör örgütünü İmralı'dan serbestçe yöneten terörist başının yakınları ve avukatları ile irtibatı ve dış dünyayla temas kanalları bütünüyle kesilmelidir. Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu kriz ve kaos ortamından çıkabilmesi için acilen Türk milletinin hakemliğine başvurulması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Başbakan'a son çağrımız TBMM'de acilen erken seçim kararı almasıdır. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin geleceğini şahsi ve siyasi ikbal ve çıkar hesaplarıyla ateşe atmanın bedelinin çok ağır olacağını unutmamalıdır.



Bahçeli, "Aziz Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.



DSP Genel Başkanı Masum Türker: "Hükümetin terörle mücadele konusunda acilen özel bir süreç başlatması ve partiler arası diyalogla terör sorununun değerlendirmeye alınması."



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtuluş: "Terörle mücadeledeki en büyük dayanağımız milletimizin birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe yaşama iradesi ile Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadele konusundaki fedakarlık ve kararlılığıdır. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyor, TSK mensuplarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum."



CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay: "Artık iktidar ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. Türkiye vahim bir tartışmanın içindedir. Bu iktidar da buna göz yummaktadır."



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal: "Bu son olay, terörle mücadeleyi bırakıp terörle müzakereye başlayan AKP Hükümetinin sonu olsun."



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Terörü ve terörden medet umanları tüm insanlığın lanetlediğini belirterek, "Vatani görevlerini yapmakta olan milletimizin gözbebeği Mehmetçiklerimize yapılan bu hunharca saldırıyı lanetliyorum" dedi.