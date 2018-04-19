MHP ne yapacak, CHP ve HDP'nin adayı kim olacak; işte kulislerde konuşulanlar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisi sonrasında 24 Haziran'ı tarih göstermesi Meclis kulislerini hareketlendirdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen isminin dillendirildiği kulislerde, MHP'nin nasıl bir seçim propagandası izleyeceği hakkında detaylar belli olmaya başladı. HDP için ise gözler Selahattin Demirtaş'ın 20 Nisan'da görülecek davasında.

Kulislerde seçim tarihinin Bahçeli'nin 26 Ağustos önerisinden de erken yapılmasının en çok 550 milletvekilini 'sarstığı' ifade ediliyor. 26. Yasama Dönemi'nin erken bitmesiyle değişecek koşulların, vekilleri kaygılandırdığı konuşulurken, vekillerin listelerde yer alıp almama kaygısı yaşadığı belirtiliyor.

Alınan seçim kararının ardından OHAL’in geçmesiyle Genel Kurul çalışmalarını dün ekenden tamamladı. İktidar ve muhalefet kulislerinde "Hollywood senaryolarına parmak ısırtacak senaryolar" dillendiriliyor.

AKP: Yüzde 55-60 oyla Erdoğan alır

AKP grubunda "yüzlerin asık" olduğu aktarılırken, herkesin gözü adaylık listesinde. AKP kulislerinde Erdoğan’ın en az 250 ismin üstünü çizerek yeni aday listelerinde yer vermeyeceği konuşuluyor.

AKP kulislerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda yüzde 55-60 ile Erdoğan’ın kazanmasına kesin gözle bakılıyor, Akşener’e ise şans tanınmıyor. Meclis çoğunluğu konusunda da yüksek bir ses çıkmıyor.

CHP: Ön seçim yok mu?

CHP’de son MYK toplantısında alınan kararın, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesindeki süreci hızlandıracağı belirtiliyor. MYK’de seçim bildirgesi, "hayır" cephesi ile ilgili “güç birliği” ilkelerini belirlemek de dahil, seçim hazırlıklarına dönük görev dağılımının en kısa sürede yapılması planlandığı aktarıldı. Kulislerde, adayların ağırlıklı olarak merkez yoklaması yöntemiyle yapılacağı beklentisinin yüzleri astırdığı ifade edildi.

CHP kulislerine göre, Cumhurbaşkanlığı adaylığında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in adı önde gidiyor.

MHP: Erdoğan’ın adaylığı için niye biz oy isteyelim

Erken seçim kararı çıkışında bulunan MHP kanadında ise sürprizli değerlendirmelerin bitmediği bilgisi aktarıldı. MHP’li vekiller belli etmemeye çalışsa da gözleri listede. Seçim ittifakı nedeniyle baraj kaygısı olmamasının MHP’lileri güvenli bölgede tuttuğu gerekçesiyle rahatlık verdiği dikkatleri çektiği belirtildi.

Seçimlerde MHP’lilerin izleyeceği propaganda merak konusu. Adının yazılmasını istemeyen bazı milletvekillerinin meydanlarda MHP’nin Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy istemesinin "saçma" olacağını ifade ettiği aktarıldı. MHP’li vekile göre, AKP ile MHP sadece ittifak ortağı, koalisyon ortağı ya da hükümet ortağı değil. Bu nedenle MHP, seçim meydanlarında kendisine oy isteyecek.

Gözler Demirtaş'ın duruşmasında

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma ve açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamasında “HDP seçime hazırdır" dedi.

Seçim hazırlıklarının hızlandırıldığı görülen HDP’de gözler Demirtaş’ın 20 Nisan tarihindeki duruşmasına çevrildi. Demirtaş’ın siyasi yasaklı yapılmak istendiği belirtilirken HDP’nin cumhurbaşkanlığında 'doğal adayı' Demirtaş olarak görünüyor.