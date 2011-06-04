MHP mitingini provokasyondan 11 kişi tutuklandı

T24- Diyarbakır’da düzenlenecek MHP mitingini provoke edecekleri iddiasıyla mahkemece sorgulanan 13 kişiden 11’i tutuklandı.

Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesinde, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından ifadeleri alındıktan sonra İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 13 kişinin sorgusu tamamlandı.

Yaklaşık 4,5 saat süren sorgulamanın ardından eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Erdem Karakoç ve Yusuf Ziya Arpacık’ın, "örgüt yöneticisi olmak", Orhun Daştan, Alişan Öztürk, Murat Ali Kılıçarslan, Erhan Kurumlu, Hakan Uğur, Murat Alperen, Arif Mergen, Gökhan Aygün ve Ümit İlkay Levent’in de "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. Tibet Yücetürk ve Levent Akça ise serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 17 kişiden, avukat Mehmet Taşdelen’in de aralarında bulunduğu 4’ü, savcılık sorgularının ardından serbest kalmıştı.

Ergenekon'u sordular

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilere MHP’li 10 yöneticinin istifasına neden olan ve internette yayınlanan kasetlerle ilgili soruların sorulduğu öğrenildi. Şüphelilerden avukat Mehmet Taşdelen. İle İstanbul Ülkü Ocakları eski Başkanı Erdem Karakoç’un ’internette yayınlanan ve MHP’li 10 yöneticinin istifası ile sonuçlanan özel görüntülerle ilgili yapılan konuşmanın teknik takibe takıldığı öne sürüldü. Emniyette bu konuşmaya ilişkin şüphelilere sorular sorulduğu öğrenildi.

Konuşmalar bizim yorumlarımız

Edinilen bilgiye göre, “Bazı MHP’li yöneticilerle ilgili yayınlanan kasetlerle ilgili telefon konuşmalarınız var. Kaset olaylarıyla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusu yöneltilen şüpheli Erdem Karakoç, “Avukat Mehmet Taşdelen ile yaptığımız konuşmalar tamamen bizim yorumlarımızdır. Herhangi bir bilgiye dayalı değil. Kasetler yayınlanmadın önce böyle bir kasetlerin olup olmadığı hakkında da bilgimiz yok” cevabını verdi.

"Omzu kalabalıklar" kim?

Karakoç, “Konuşmalarda ‘omzu kalabalıklar’ diye bahsediyorsunuz. Kim bunlar?” sorusunu ise “Askerleri kastediyorum. Ancak bunların hepsi bizim yorumlarımızdı” diye yanıtladı. Zanlılara MHP’deki kaset skandalının yanı sıra Ergenekon soruşturmasıyla ilgili sorular sorulduğu da öğrenildi. Savcılık ve emniyet sorgusunda şüphelilere Ergenekon terör örgütü yapılanması hakkında bilgilerinin olup olmadığı, Ergenekon davasında yargılanan sanıklardan kimleri tanıdıkları ve Ergenekon sanıklarından Veli Küçük ve Muzaffer Tekin ile irtibatları olup olmadığı şeklinde sorular yöneltildiği de kaydedildi. Şüphelilerin Ergenekon sanıkları ile herhangi bir irtibatlarının olmadığını ifade ettikleri öğrenildi.