MHP: MİT TIR’larıyla ilgili bildiklerimiz var ama şimdi söyleyemeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Tuğrul Türkeş’in MİT TIR’larıyla ilgili daha önce yaptığı “Vallahi de billahi de o tır ’lar o silahlar Türkmenlere gitmiyordu” açıklamasına dair partide ek bilgi bulunduğunu da belirtirken “Bildiklerimiz var ama şimdi söyleyemem” diye konuştu.

Cumhuriyet’in haberine göre Diplomasi Muhabirleri Derneği’nin (DMD) üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutukluluğunu şu sözlerle değerlendirdi:

Basın özgürlüğünün açık kaba ihlalidir. Ama basın özgürlüğü ihlali sadece bu hadisede değil, 2007 sonrasında Ergenekon kumpasıyla başlayan süreçte defalarca ihlal edilmiştir. Bunun devamıdır. Şimdi başkanlık rejimine giderken kalan özgürlüklerin de tasfiyesinin hazırlıkları yapılmaktadır. Yalçın Akdoğan, ‘AKP’nin ayaklarını bağlayan zincirlerden kurtulması lazım’ dedi. Açıkça söylediği hukukun üstünlüğünden kurtulmaktır; hukukun denetiminden kurtulmadır. Bu kaba bir faşizmdir.”

17-25 Aralık’tan bu yana Türkiye’de kimsenin hukuk devleti güvencesine sahip olmadığını ve Anayasa’nın 138’nci maddesinde güvence altına alınan yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığını söyleyen Özdağ, “Askıya alındığı andan itibaren hukuk devletinden bahsetmek bir fantezi haline gelmiştir. Bugün mevcut anayasa, hükümetin istediği maddeleri uygulayan istemediklerini uygulamayan bir haldedir. Onun için hukuk devleti derseniz o, gerçekleştirilmesi gereken devlettir” dedi. Özdağ, MHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Tuğrul Türkeş’in MİT TIR’larıyla ilgili daha önce yaptığı “Vallahi de billahi de o TIR’lar o silahlar Türkmenlere gitmiyordu” açıklamasına dair partide ek bilgi bulunduğunu da belirtirken “Bildiklerimiz var ama şimdi söyleyemem” diye konuştu. Özdağ Ankara katliamı için, “Ortadoğu savaşının Türkiye’ye taşınmasıdır” derken, önceki gün Suriye’de Düden Köyü’nde 70 kişinin IŞİD tarafından öldürüldüğünü söyledi.