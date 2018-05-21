MHP Milletvekili Tor, AKP'li danışmanın 'durdurulamaz yükselişini' kınadı; insanlığa sığmaz!

KPSS’de ter döken milyonlarca kişi iş beklerken Ankara'da AKP il başkanının danışmanı Asri Elbay, durdurulamaz yükselişi tepki çekti. Elbay, önce Gölbaşı Belediyesi’nde sınavsız olarak işe alındı. Ardından SGK’ya daire başkanı olarak atandı. MHP’li Fahrettin Oğuz Tor, bu atamayı Meclis kürsüsünden, “Müslümanlığa ve insanlığa sığmaz” diye kınadı.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, MHP, AKP'li danışmanın ‘ataması'na tepki gösterdi. 2015'ten beri AKP Ankara il başkanının danışmanlığını yapan Asri Elbay, önce ‘istisnai' kadrodan memur yapıldı. AKP'li Gölbaşı Belediyesi'nde görevlendirilen Elbay, ardından da Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Daire Başkanı olarak atandı. AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Vahdettin Elbay'ın kardeşinin atamasına, AKP ile cumhur ittifakı yapan MHP'nin Kahramanmaraş Milletvekili Tor'dan tepki geldi.

“İnsanların hakkı yendi"

Atamayı Meclis gündemine de taşıyan Tor, şunları söyledi:

“Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ehliyetli, çalışkan, tecrübeli kişilere şiddetle ihtiyacı vardır. Hal böyleyken 2016 yılında Gölbaşı Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak atanan, bir gün sonrasında da memur yapılan torpilli kişi geçen hafta tecrübe ve teknik bilgi gerektiren SGK'ya maalesef Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu atamayla SGK'da çalışan binlerce kişinin hakkı yenmiştir, moraller dip yapmıştır, heyecanları bir defa daha sıfırlanmıştır. Müslümanlığa ve insanlığa sığmayan bu atamayı, benzer atamaları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu yolun bir yol olmadığını tekraren söylüyorum.”