MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın odasına kamera yerleştirildiği iddia edildi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın TBMM'deki odasının tavanına kamera yerleştirildiği ve daha sonra bu kameranın yerinden söküldüğünün tespit edildiğini belirterek, konunun TBMM Başkanlığı tarafından ivedilikle incelenmesini istedi.

TBMM Genel Kurulunda, 674 Sayılı KHK'nın görüşmeleri sırasında yerinden söz alan Akçay, 2 Kasım Çarşamba akşam saatlerinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın TBMM Halkla İlişkiler Binasındaki odasının tavan kısmına bir kamera yerleştirildiği ve daha sonra bu kameranın yerinden söküldüğünün tespit edildiğini söyledi.



Sancaklı'nın çalışma odasında meydana gelen bu ciddi durumun TBMM Başkanlığı tarafından ivedilikle incelenmesi, failleri tespit edilmesi ve olayın açığa çıkarılması hususunda gereğinin acilen yapılmasını istediklerini belirten Akçay, "Bunlar kimler ve neyin peşinde? Bu, komplocu zihniyetin devam ettiğini gösteriyor. Halkla İlişkiler Binasının kapıları şifreli kartlarla açılmaktadır. Güvenlik kameralarının bulunduğunu da dikkate alınarak, bütün teknik tedbirlerin derhal alınmasını ve gerekli incelemenin başlatılmasını talep ediyoruz." dedi.



Bostancı: Kim yaptıysa açığa çıkarılmalı



AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Akçay'ın ifade ettiği durumun "vahim bir olay" olduğunu dile getirerek, "Mutlak suretle ne olup bittiği anlaşılmalı. Böyle bir durum varsa sonuna kadar gidilmeli, kim yaptıysa açığa çıkarılmalı ve kamuoyuna bilgi verilmelidir. Burada partisi ne olursa olsun bütün milletvekillerinin hukukunu korumak hepimizin boynunun borcudur. Bu durumun takipçisi olmak Meclis'in görevidir." diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Hükümetin bu konulardaki sorumluluklarını daha titiz şekilde yerine getirmesini bekliyoruz. Bir milletvekilinin çalışma odasına kamera yerleştiriliyorsa, yatak odasına kim bilir ne yerleştirilir? Böyle kepazelik olur mu? Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'da, iddianın "çok ciddi ve önemli" olduğunu ifade ederek, iddianın ivedilikle incelenmesi için girişimde bulanacaklarını söyledi. Aydın, " Bu kabul edilebilir bir durum değil." dedi.



Aydın daha sonra yaptığı yeni açıklamada, gerekli yerlerde girişimde bulunduklarını belirterek, şu bilgiyi verdi:

"Bu iddia, bugün bir dilekçeyle intikal ettirilmiş. Haberdar olur olmaz gerek TBMM Başkanlığı gerekse emniyet birimleri tarafından ivedi olarak konunun idari, teknik ve adli açıdan açıklığa kavuşturulması adına gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığı; inceleme tamamlandığında konu hakkında ayrıca ilgili muhataplar nezdinde ayrıntılı bilgilendirilme yapılacağı tarafımıza iletildi. Bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum."