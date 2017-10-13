MHP milletvekili: İŞKUR üzerinden kamuya alınacak işçiler için AKP özel liste gönderiyor

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye İşçi Kurumu (İŞKUR) üzerinden kamuya alınacak işçiler için AKP il başkanlarından 'özel listeler' gönderildiğini iddia etti. MHP'li Şimşek, “Halk torpilden uzak, şeffaf işçi alımının yapılmasını bekliyor” dedi

MHP'li vekil Baki Şimşek, AKP il başkanlarının gönderdiği listeler çerçevesinde, kamuya işçi alındığını savunarak, İŞKUR'un işçi alımlarıyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Şimşek şöyle konuştu:

"Aksini söyleyemediler"

"Bu konu kurumsal bir statüye kavuşturulmalı ve işçi alımları noter huzurunda yapılmalı. Ben bu konuyu Meclis Genel Kurulu'nda da dile getirdim. ‘Bunun tersini söyleyecek bu salonda bir tane milletvekili yoktur' dedim. Hiçbir AKP'li vekil de aksini söyleyemedi. MHP olarak iktidarın bu konuda adil davranmasını ve Türkiye'de bütün kurumlara yapılan alımlarda şeffaf olmasını istiyoruz. İŞKUR'a işçi alımlarıyla ilgili gerek Milli Eğitim, gerek belediyeler, gerekse orman işletmelerinde vatandaşların beklentisi, alımların şeffaf olarak yapılmasıdır. Bunu kurumsal bir statüye kavuşturup bu alımların tamamının noter huzurunda yapılmasını talep ediyoruz.”

"Şeffaf davranılmalı"

Gelen şikayet üzerine kurum müdürlerini aradıklarında ‘AKP il başkanlarından bize liste geliyor, bunun dışında hareket edemiyoruz' cevabını aldıklarını savunan Şimşek, “Halkın beklentisi işçi alımlarının torpilden uzak olması, hükümetin bu konuda adil davranması Türkiye'de bütün kurumlara yapılan işçi alımlarında şeffaf davranılması" olduğunu söyledi.

Asgari ücretin de halen 1.404 lira olduğunu hatırlatan Şimşek, yaşam standardının çok düşük olduğunu ve bunun yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu konutlar ne zaman verilecek?"

“Hükümet seçimlerde asgari ücretlilere ve geçim standardı gelir seviyesinin altında olanlara, 100 liraya ve 250 liraya taksitle konut verileceğini açıkladı. Bunu da bilbordlarda verdikleri ilanlarla, seçim meydanlarındaki vaatleriyle açıkladılar" dyen Şimşek, "Bu konutlar ne zaman verilecek?” diye sordu.

"Fiilî durumda iş güvenliği yok"

Baki Şimşek, iş güvenliğiyle ilgili çok sayıda yasal değişiklik yapıldığını ancak iş güvenliğinin şu anda kâğıt üzerinde kaldığını söyledi. “Fiilî durumda iş güvenliği yok” değerlendirmesi yapan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye, iş kazalarında Avrupa'da ve dünyada en ön sıralarda… Sadece kâğıt üzerinde, mevzuata uysun diye alınan iş güvenliği tedbirlerinin hiçbirinin sonuç vermesi mümkün değil. Türkiye işçi ölümlerinde, Avrupa ve dünyada rekor kırmaya devam edecek. Yapı denetim firmaları var. Bunlar demiri, çimentoyu bilmeyen elemanlar çalıştırıyor. Sadece imza atıyorlar. En çok iş kazalarının olduğu inşaatlarda maalesef doğru bir yol izlenmiyor."