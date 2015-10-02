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MHP liderinden Ahmet Hakan açıklaması: Gözü dönmüş ve tembihlenmiş şehir eşkıyaları...

Devlet Bahçeli, Ahmet Hakan'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı

02 Ekim 2015 00:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazeteci Ahmet Hakan'a yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, 'Gözü dönmüş ve tembihlenmiş şehir eşkıyaları tarafından Gazeteci Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı lanetliyor, kendisine geçmiş olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

“Merhum Namık Kemal bizlere şöyle seslenir: ‘Vatan sevgisinden maksat toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.’ İnsan sevgisi olmayanlarda vatan ve millet sevgisi zaten bulunmaz. Bunların dilinde yalan, dibinde çalan, elinde haram da eksik olmaz.

Sarayda millete pusu planları kurup Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasıyla ahlaki ve vicdani tükenmenin dibini boylayanla istikbal olmaz. Bu kafa yapısının tahakkümü altındaki bir ülkede gazeteciye saldırılar normal, söz ve düşünce hürriyetine operasyonlar sıradan görülür. Gözü dönmüş ve tembihlenmiş şehir eşkıyaları tarafından Gazeteci Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı lanetliyor, kendisine geçmiş olsun diyorum.”

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