MHP Lideri Bahçeli'den Yıldırım Demirören'e taziye mesajı

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Holding\'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı dolayısıyla Demirören Ailesi adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören\'e taziye mesajı gönderdi.

MHP Lideri Bahçeli, TFF Başkanı Demirören\'e hitaben gönderdiği mesajında, şunları kaydetti:

\"Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli iş adamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İş adamlığının yanı sıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım.\"