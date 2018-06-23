MHP lideri Bahçeli: FETÖ tehdidi geçmedi, yeni hükümet sisteminin başarısı Türkiye'nin başarısıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli yarınki seçime saatler kalan Ankara'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Bahçeli, konuşmasında 'FETÖ'yü hedef aldı, "Tehdit geçmedi saldırı bitmedi" dedi.

Yeni hükümet sisteminin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu söyleyen Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Anadolu'nun bağrına Ankara'nın duruş ve şuuruna tutunduk. Bedel istendi seve seve ödedik. İstikbalimizi çalmak istediler hayır dedik. Tehlike büyüktü aştık. Bugün bir kez daha Ankara şuuruna ihtiyaç vardır. Darbeler, dış müdahaleler zemin buldu. Tarihi yürüyüşümüzü yavaşlattı. Türkiye Cumhuriyet bir türlü düzlüğe çıkamadı. Israrla kuyumuzu kazdılar. Etnik temelleri kaşıdılar. Tarihimiz yargılandı. Milli kimliğimiz sorgulandı. Birlik ve beraberliğimizin surlarında gedikler açıldı.

"Türkiye huzura kavuşamadı"

Dayatma zalimdi, tertipler vandaldı, tablo vahimdi. Yol yapandan köprü yapandan havalimanı inşa edenden elbette Allah razı olsun. Haklarını teslim ederiz. Ne var ki Türkiye bir türlü huzura kavuşamadı. TBMM'ye bomba atıldı mı? Devlet yıkımın eşiğinden son anda dönmedi mi? Vatan gittikten sonra neyin ekonomisi, neyin özgürlüğünü konuşacaktık? Ankara harap olduktan sonra neyin siyasetini yapacaktık? 15 Temmuz'da yeni bir haçlı akınına maruz kaldık. Bu akın sona ermiş değildir. Türkiye düşmanları pusuda. Yine deneyecekler. Biz bir olmasak korkarım ki acı verici sonuçlarla karşılaşacağız.

"Tehdit geçmedi"

Mümin görünümlü Pensilvanyalı müşvik 12. yüzyılda Haçlı seferlerini başlatan papa gibi Türk ve İslam değerlerine nefret kustu adeta savaş açtı. Tehdit geçmedi saldırı bitmedi. Bu şartlar altında ya yeni bir yol bulmalı ya yeni bir yol yapmalıydık. PKK karşımızdadır. FETÖ faal haldedir. Uluslararası komplolar devrededir. Ne yapmamız gerektiği üzerine sabahlara kadar kafa yorduk. Çünkü bizim aklımız hep Türkiye'dir.

"Milli huzur buna bağlıydı"

Bu kapsamda hükümet sistemiyle devam edemezdik. Milli huzur buna bağlıydı. Yeni bir hükümet sistemiyle tıkanıklıkları açmalı engelleri aşmalıydık. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi böyle meydana gelmiştir. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla Türk milleti yeni hükümet etme sistemine evet demiştir. Kronik açmazlar bertaraf edilmiştir.

"Cumhursuz ittifak curcunadır"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin Söğüt zırhıdır. Cumhur ittifakı bu yeni sisteme mana ve muhteva katmıştır. Cumhursuz ittifak ahlaken cürümdür tamamen curcunadır. İttifakımız doğruyladır. Cumhur İttifakı Anadolu'dur.

MHP hıyanete göz açtırmayacaktır. Yeni hükümet sisteminin başarısı Türkiye'nin başarısı Türk milletinin refahıdır.