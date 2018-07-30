MHP lideri Bahçeli: Bazılarının hiçbir şart altında MHP ile beraberliği kalmamıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli İyi Partili Koray Aydın'ın 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafı hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, "Kopmalar olur mu olmaz mı bilmiyoruz, tekrar kopanlar bize gelir mi bilmiyorum; bazılarının hiçbir şart altında MHP ile beraberliği kalmamıştır" dedi.

"Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalatacak şekilde bir gaf olmaz" diyen Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Kasıtlı olmuştur. Herkes ayağını denk alsın" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "bana ulaşan bilgiler arasında orada 4 kişi arasında konuşma, planlama ve oradaki kitleyi o manada yönlendirme gafletine düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir" dedi.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yaparak, Akşener'in göreve döneceğini belirtirken yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" demişti.