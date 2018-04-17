MHP lideri Bahçeli, Adalet Bakanı Gül ile bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşme sonrası Bahçeli, "Teklifi yaptık karar AK Parti'nindir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül ise görüşme sonrasında, "Teklifi kurullar değerlendirir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (17 nisan) partisinin grup toplantısında 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Daha önce parti olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli, seçimlerin Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'de yapılmasını önermişti.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü. 20 dakika süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantının ardından açıklama yapılmadı.