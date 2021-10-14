MHP'li Yıldız: Kılıçdaroğlu’nun bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlığı kaldırılmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekelerin görüşülerek dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savundu.

Etik Haber'de yer alan açıklamasında Yıldız, "ByLock kullanılması FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmanın somut delilidir. Kılıçdaroğlu, kendisinde olduğunu söyledi Bylock’cu vekilleri sitesini bugüne kadar Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim etmemiştir. Korku ve dehşet duygusu yaratmak için söylediği 'Siyasi cinayetler başlayacaktır' açıklamaları için başlatılan soruşturmaya gayriciddi cevaplar vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu suçların faillerinin belirlenmesi ve gizlenen delillerin açığa çıkarılması için, Kılıçdaroğlu’nun karma komisyonda bekleyen fezlekeleri görüşülerek dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır" ifadesini kullandı.