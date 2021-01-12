MHP'li Yıldız: HDP'nin kapatılması için genel başkanımız talimat verdiği an dava açılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, HDP'nin kapatılmasına yönelik dava açmak için Devlet Bahçeli'den talimat beklediklerini söyledi.
CNN Türk’e açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konu ile ilgili Bahçeli'nin "talimat"ını beklediklerini söyledi.
Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlan Yıldız, “MHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açılacaktır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılmasına ilişkin "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevini yapması gerektiğini" belirtip bu yapılmadığı takdirde MHP’nin harekete geçeceğini söylemişti.