MHP'li Yıldız'dan çoklu baroya 'Vegas'lı savunma



MHP'li Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir 'Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' üzerine tartışmalar yapıldığını belirtti.

Yıldız, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanuna ilişkin 296 milletvekilinin söz alarak konuştuğunu kaydederek, "CHP, HDP ve İyi Parti'nin kanun teklifinin MHP ve AK Parti tarafından kin ve otoriter bir anlayışla hazırlandığı, bir tepkinin sonucu olarak huzura getirildiği iddiaları doğru olmadığı gibi, milletvekillerine yapılan büyük bir saygısızlık ve iftiradır" dedi.

Yıldız, "Özellikle 3 büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır. Çoklu baroya ilişkin kaygılarını belirtenler önce baroların seçimlerinin nasıl yapıldığına bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Barolar siyasi partilerin arka bahçeleri olmamalı"

Yıldız, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki, baroların bu açıklamalarına meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu karşıdır. Yine bazı barolar, Avukatlık Kanunundaki hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunma ve koruma yetkisini maalesef belli bir ideolojik pencereden değerlendirmekte, hak ihlalleriyle ilgili davalarda mazlum ve mağdurun kimliğinden çok kendilerine siyasi görüşü yakın olan insanların yanında yer almaktadırlar. Özellikle 3 büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır. Çoklu baroya ilişkin kaygılarını belirtenler önce baroların seçimlerinin nasıl yapıldığına bakmalıdır. Baro seçimleri, siyasi görüşleri birbirine yakın olan avukatların oluşturduğu gruplar arasındaki mücadele olarak cereyan etmektedir. Bu grupların adına baktığımızda, baroların ve baro seçimlerinin siyasallaştığı açık olarak görülür."



MHP'li Yıldız ayrıca CHP'nin, konunun Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne gideceği yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Bize göre kanun, Anayasa'ya aykırı hiçbir düzenlemeyi bünyesinde barındırmamaktadır" dedi.