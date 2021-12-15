MHP’li Yıldırım: Diyanet inşallah kıyamete kadar kapanmaz

MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "ateistler ile IŞİD, FETÖ, El Kaide ve benzeri radikal unsurların" "Diyanet kapansın" söyleminde buluştuklarını savunarak, "İkisi nasıl buluşuyor? Bir taraftan, sizin adınıza eylem yapılıyor, İslam'ın adı kötü çıkarılıyor. Bir taraftan da 'Ben dinsizim' diyerek Diyanet'i kapatmaya çalışıyorlar. Diyanet inşallah kıyamete kadar kapanmaz” dedi.

MHP'li Yıldırım, Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir tahrifata uğrayıp uğramadığına yönelik çalışmayı Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığını ve kutsal kitapta herhangi bir değişiklik olmadığının yine bu kurum tarafından tespit edildiğini savundu. Yıldırım, "Zaman zaman sorarlar: Bu Diyanet ne işe yarıyor? Bu Diyanet, dünyada Müslümanların mutmain olmasını temin ediyor ve Kur'an'ın İncil gibi, Tevrat gibi herhangi bir yerinde bir tahribat olmadığını, herhangi bir harfinin değişmediğini dosta, düşmana, Hristiyan'a, Musevi'ye ve Müslüman'a ortaya koyup, hepimizin dinde mutmain olmasını sağlıyor" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik olumsuz ve eleştirel söylemleri de sıralayan Yıldırım, "Mesele Diyanet meselesi değil, İslam meselesidir. İslam'ı Türkiye ve dünyada kurumsal olarak koruyan, doğru öğrenilmesini ve yaşatılmasını sağlayan kurum Diyanettir ve Diyanete yapılan saldırılar, bilerek veya bilmeyerek, İslam'a yapılan saldırılardır" dedi.

Yaşar Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay'da dua etmesinin bazı eleştirilere neden olduğunu da hatırlatarak, "Laiklik elden gitmez. 'Laiklik' diyen Batı'ya bakın, parlamentoda, mahkemede İncil'in üzerine yemin ettirirler; devlet başkanı seçilir İncil'in üzerine yemin eder. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bir kurumun açılışında Allah'ın adını andı diye ortalık ayağa kalktı. Burası Müslüman Türkiye; Allah'ın adı anılacak, buna alışacaksın, buna tahammül edeceksin, bunlar olacak. Niye rahatsız oluyorsun Allah'ın adının anılmasından, bir kurumda dua edilmesinden? Allah'tan büyük müsün? Allah'tan dua etmede imtina mı ediyorsun?" değerlendirmesinde bulundu.