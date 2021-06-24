MHP'li Yalçın'dan Pervin Buldan'a: PKK muhibbi, buna senin saçlarında raks eden Kandil bitleri bile güler

MHP Genel Başkan Yardımıcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı hedef aldı. Yalçın, "Buldan, İzmir saldırısı ile ilgili MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katil ile dil birliği yaptığını ve katliamı açıkça üstlendiğini iddia ediyor. PKK muhibbi, buna senin saçlarında raks eden Kandil bitleri bile güler" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada HDP İzmir İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıda Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz için "terörist" ifadesini kullanmıştı.

Aynı gün HDP grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli'ye tepki gösteren Buldan şunları kaydetmişti:

"Katil hangi saiklerle cinayeti işlediğini açıklamışsa hükümetin küçük ortağı da bugün bu kürsüden Deniz Poyraz'ı hedef göstermiştir. Katille dil birliği yapmıştır. Deniz'in babasını, ailesini hedef göstermiştir. Bu ülkede HDP'ye oy veren milyonları hedef göstermiştir. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu söylemlere karşı savcıları göreve davet ediyoruz. Bu küçük ortağa haddini bildirecek yürekli bir savcı var mı?"

Buldan'a yanıt iki gün sonra MHP'li Semih Yalçın'dan geldi. Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Yalçın, "PKK muhibbi. Buna senin saçlarında raks eden Kandil bitleri bile güler" ifadelerini kullandı.

"Pervin Buldan yanlış adrese başvurmuş"

Yalçın paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli son açıklamasında şer cephesinin ipliğini pazara çıkarmakla kalmadı. Bunların amaçlarına ulaşmak için kullanmayacakları sapık yöntem, başvurmayacakları iğrenç yol, denemeyecekleri çirkin provokasyon olmadığını da ortaya koydu.

Boşuna çabalamayın; Türk milleti olgundur ve feraset sahibidir, bu ucuz tezgâhlara kolunu kaptırmaz. Kaşınmaya ve deşilmeye çalışılan hassasiyetlerini ayrılık pazarına düşürmez.

HDP'li Pervin Buldan, İzmir saldırısı ile ilgili MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin katil ile dil birliği yaptığını ve katliamı açıkça üstlendiğini iddia ediyor. PKK muhibbi, buna senin saçlarında raks eden Kandil bitleri bile güler.

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, şer ittifakının ve özellikle de HDP güruhunun ipliğini pazara çıkarınca Pervin Buldan telaşlanıp savcıları göreve çağırmış. Ahmet Şık'ın yaptığı gibi, o da yanlış adrese başvurmuş.

Liderimizi Cumhuriyeti'nin savcılarına değil; kucağına oturdukları Biden'a, sırtlarını dayadıkları Pentagon'a şikâyet etmeliydiler. Modası geçmiş CIA düzenbazlıklarıyla, Beyaz Saray tezgâhlarıyla MHP'yi ve Cumhur ittifakını yıpratma çabasındaki şer cephesinin hesabı yanlış.

MHP'nin insan ve siyaset anlayışını idrak etmek için her şeyden önce mertlik gerekir. MHP'nin fikir ve ilkeleriyle siyaset anlayışı, bu ülkede birlik ve kardeşlik hukukunun garanti belgesidir.

Beka ve egemenliğimizin tapusu; Türk milliyetçilerinin ahlak, vicdan ve hakkaniyetle süslenmiş tertemiz yüreklerinde saklıdır. MHP ve Ülkücü Hareketin bütün Türk toplumunu sevgiyle kucaklayan insan felsefesi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin sigortasıdır.