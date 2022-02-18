MHP'li Yalçın'dan 'liderler zirvesi' yorumu: Toplantıların gizli ama dominant öznesi PKK’nın siyası kanadı olan HDP’dir

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, muhalefetteki 6 partinin buluştuğu liderler zirvesiyle ilgili olarak, "Ana muhalefet partisinin öncülüğündeki şer ittifakı iktidara gelmek için toplantılar yapıyor. Göz boyamadan öteye gitmeyen bu toplantılar oturumlar halinde gerçekleştiriliyor. Bu toplantıların gizli ama dominant öznesi ise PKK’nın siyası kanadı olan HDP’dir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatılan ‘Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’nın ilki Bayraklı ilçesindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Semih Yalçın’ın başkanlık ettiği toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve MYK Üyesi Tarkan Toper, İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda partili katıldı.

Yalçın toplantının açılışında yaptığı konuşmada muhalefete "Sistem değişmez. Kararlıyız, değişmeyecektir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. 2023 ve sonrası Cumhur İttifakı ve MHP için mükemmel olacaktır."

Konuşmasında Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Yalçın şöyle devam etti:

"Oyunları HDP’yi incitmemek üzmemek üzere kurgulanmıştır"

"Zillet İttifakı’nın entrikalarına Bayraklı’dan bayrak açıyoruz. Aziz millete bu karşı çıkışımızı alenen ifade ediyoruz. Zillet çevresinin Cumhur İttifakı’na karşı yürüttüğü karalama kampanyalarına yalana dolana bayrak açtık. Küresel aktörlerin topraklarımızdaki elçileriyle kapalı kapılar ardından yazılan ihanet senaryolarına Bayraklı’dan bayrak açıyoruz. Cinayet şebekesi PKK ile iş tutan kirli ittifakın kirli çamaşırlarını Bayraklı’dan başlamak suretiyle açıklayacağız.

Bunları CHP’nin birinci çıktığı illerden başlayarak bütün vatana anlatacağız. Şer işbirliğinin halktan kopmuş ipliğini pazara çıkaracağız. Karalama kampanyalarının izlerini silecek, senaryolarını etkisiz hale getireceğiz. Ana muhalefet partisinin öncülüğündeki şer ittifakı iktidara gelmek için toplantılar yapıyor. Göz boyamadan öteye gitmeyen bu toplantılar oturumlar halinde gerçekleştiriliyor. Bu toplantıların gizli ama dominant öznesi ise PKK’nın siyası kanadı olan HDP’dir.

Zillet ittifakına katılan herkes politikalarını onlara göre belirliyor. Oyunları HDP’yi incitmemek üzmemek üzere kurgulanmıştır. PKK’nın siyasi kolu başını zillet ittifakının içine sokmuş gövdesi tamamen açıkta."

Millet İttifakı altındaki altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını tamamlayıp hazırlanan mutabakat metnini 28 Şubat’ta açıklayacağını söyleyen Semih Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Dikkat ederseniz belirledikleri tarih bile vesayetçi bir kafanın ürünüdür"

Bu ittifak 2023 Haziranı’nda Türkiye’nin geleceğine göz kırpmıştır. Şerh işbirliğinin öncü kuvveti CHP bir yandan barış naraları atarken diğer yandan kalabalığı hukuksuzluğa çağırmaktadır. Biri gıyabi olmak üzere bu 7 siyasi parti korosunun son kararı 28 Şubat’ta manifesto açıklamalarıdır. Dikkat ederseniz belirledikleri tarih bile vesayetçi bir kafanın ürünüdür.

Cumhur ittifakı düşmanlığı bunları bir arada tutmaktadır. 7’li çeteye sonradan eklenen iki partinin, Gelecek ve Deva partilerinin kendilerine alan açmaya çalışmaları toplantı masasının altına konmuş saatli bombadan farksızdır. Bu partilerin başındaki iki kifayetsiz lider, tecrübe edilip siyaset çöplüğüne yollanmış beceriksizlerdir. 28 Şubat’ta açıklanması beklenen kararlar, göle maya çalmaktan, havanda su dövmekten öteye gidemeyeceği bizce malumdur."

Parlamenter sisteme geçişin mümkün olmadığını savunan Semih Yalçın, üst akıl vurgusu yaparak şöyle konuştu:

"Sadece iki konuyu konuştular; biri erken seçim, ikincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş"

"‘Bu akıl nerden geliyor? Bu yönlendirme kimler tarafından tesis ediliyor?’ derseniz ister küresel akıl, ister üst akıl olsun bir yönetenleri var. Bugüne kadar ısrarla seçim istemelerine rağmen adaylarını açıklamadılar.

Henüz Kandil’den sufle gelmedi. Pensilvanya’dan bir aday tavsiye edilmedi, daha da önemlisi Washington talimat vermedi. Bugüne kadar tespit edememelerinin nedeni bizce budur. Bayraklı’da bira araya gelişimiz vesilesiyle milletin dikkatini çekmeye çalıştığımız husus, 7’li ittifak arasındaki çıkar işbirliğidir. Bunlar muhtemel bakanlık ve kadroların paylaşımı için şimdiden birbirlerine düştü. Parlamenter sistem diyerek suya yazı yazmaktalar.

Halkın derdi bunların derdi değil. Hayat pahalılığı, küresel ekonomik kriz, Koronavirüs salgını, Türk dış politikasının öncelikleri zillet ittifakının umurunda değildir. Bunların toplumsal sorunlarla ilgili ciddi söz ettiğini duymamışsınızdır.

Sadece iki konuyu konuştular. Biri erken seçim, ikincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş. Bu konular dışında halka vaat ettikleri bir şey yok. Erken seçim teraneleri tutmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin dediği gibi seçim zamanında olacak."

Millet İttifakı’nın HDP’nin yönetiminde politika ürettiğini iddia eden MHP’li Yalçın, şunları söyledi:

"100 yıllık cumhuriyet tarihinde PKK’yı ittifaka taşıyacaklar"

"Milletimiz bu oyunları yutmayacak. Geçmişte koalisyonlardan çok çektiler. Attan indirip yayan yürütülmeye rıza göstermeyecekler. Çıkmaz sokağa bir daha girmeyecekler. PKK’nın iktidara ortak olmasına kapı aralamayacaktır.

Birinci turda Cumhur İttifakı’nı zarara uğrattıktan sonra iktidarı üleşme gibi bir düşünceleri var. İpin başındaki şahsı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yapıp beraber yola gittikleri HDP’ye de yardımcılık ve bakanlık vermek suretiyle 100 yıllık cumhuriyet tarihinde PKK’yı ittifaka taşıyacaklar. Bunu daha önce Davutoğlu yapmıştı. Bu 7’li şer cephesi ittifakı aynı yolda yürüyor.

HDP’nin bugün gizli kalmasının temel nedeni vatandaşların ittifaktan memnun olmayacağı endişesinden kaynaklanmaktadır. Biz de MHP olarak kısaca birkaç maddede özetlediğim hususları ülkenin her ilçesine giderek açıklayacağız. Bıkmadan usanmadan insanlara anlatacağız."

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise bugünü milat kabul ederek 2023 Haziran’daki seçimlere kadar durmadan çalışacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Milli bekamızla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz"

"Milletimizin elde ettiği milli hakimiyeti sürdürmek üzere burada toplanan yol arkadaşlarımızla Hasan Tahsin olup ilk kurşunu İzmir’den atacağız. Küresel emperyalizmin kirli tezgahlarını denize dökmeye zilletin oyunlarını bozmaya, milletimize omuz vermeye hazır olduğumuzu muhterem liderimize iletmenizi arz ediyoruz.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek olan 2023 vizyonunun akamete uğratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın esnafımızın sıkıntıları vardır. Onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz.

Milli bekamızla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugünü milat kabul ederek 2023 Haziran’a kadar tatil yapmayı, bir günü boşa geçirmeyi kendimize haram kabul edecek, çalışmalara var gücümüzle devam edeceğiz."

Partililerin konuşmalarının ardından yeniden kürsüye çıkarak söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim yasası nedeniyle erken seçimin Millet İttifakı için hayal olacağını dile getirdi. Yalçın, şunları söyledi:

"Erken seçim artık hayal oldu"

"Mart ayında büyük bir ihtimalle seçim yasası geliyor. Mart ayında meclisten geçireceğiz. Zaten bir yıldan önce seçim olmaması gerekir. Yani erken seçim artık hayal oldu. Eski sisteme dönüş diyorlar ama bu o kadar kolay bir hadise değil.

Eski sisteme dönebilmek için yıllar lazım. Öyle 10-15 yıl bile yetmez bize göre. Çünkü yeni sistemi biz oturttuk. Eksik olan bazı kanunlar ise bu yıl içerisinde iktidar partisi tarafından hazırlanacak, bizler tarafından desteklenmek ve üzerinde çalışılmak suretiyle kanunlaştırılacak."

"Sistem değişmez; kararlıyız, değişmeyecektir"

"Her şeyden evvel, rakiplerimizin Anayasayı değiştirebilmeleri için 400 oy almaları gerekir. Şu anda 300’ü dahi geçmiş değiller. Halka gitmek yolunu seçerlerse 360ı toplamaları lazım. Bu da onlar için mümkün değil. Mevcut siyasi partiler içerisinde AK Parti ve MHP’nin bile oyu 360’ın üstünde değil.

Seçim yapıldıktan sonra hangi yıl, dönemin sonunda mı bunlar bu sistemi değiştirmeye kalkacaklar? Hangi yıl yaparlarsa yapsınlar, sistemi bu söylediğim engellerden dolayı mümkün değil değistiremezler.

Halkı aldatıyorlar. Sistem değişmez. Kararlıyız, değişmeyecektir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. 2023 ve sonrası Cumhur İttifakı ve MHP için mükemmel olacaktır." (DHA)