MHP'li milletvekilinin bir hükümlünün yerini değiştirme isteği kabul edilmedi; "Talimat vermiyoruz ama gerekirse talimat verdirtiriz"

MHP İstanbul Milletvekili ve Hükümlü-Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Bülent Karataş, Rize Cezaevi’nde diğer mahkûmlardan baskı gören ve saldırıya uğradığı iddia edilen bir hükümlünün başka cezaevine nakledilmesini istedi. Adalet Bakanlığı bu talebi yerine getirmemesinin üzerine Karataş, "Bazen Adalet Bakanlığı temsilcilerinden ricada bulunuyoruz. Talimat vermiyoruz ama gerekirse talimat verdirtiriz. Bize ayda yılda bir talep geliyorsa, o talebi iletiyorsak ve amalar, fakatlar, lakinlerle geçiştiriliyorsak bunu gündeme getiririz" dedi.

TBMM İnsan Hakları Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu’ndaki toplantıda konuşan Karataş "Bir mahkûm cezaevinde saldırıya uğruyor. Cezaevi müdür yardımcısı da müsaade ediyor öbür tarafa. Bu adamı “-'Serbest bırakın' demiyoruz, Rize'den alıp başka bir yere verin diyoruz. Vermedikçe, adama baskı ve saldırı oluyor." diye konuştu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Karataş, "Bu kişiyi tanımıyorum. Benim seçmenim telefon açıyor, ricada bulunuyor. Yani bunu talimatla mı verdirtelim? Ben Cezaevi Komisyonu’ndayım, cezaevlerini ziyarete de gitmem bundan sonra. Eğer bizim böyle masumane bir ricamız da kabul olmuyorsa komisyondan da çıkarım, bırakır giderim, beni mahcup etmeye hakkı yok." ifadesini kullandı.

Karataş'ın bu sözlerine Komisyon Başkanı AKP'li Hüseyin Yaymak da hak verdi, “Bu sehven olmuştur. Size karşı olan bu muamele hepimize karşı olur. Bu kabul edilemez” dedi.