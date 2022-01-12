MHP'li Kılavuz: Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadroları, HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadroları, HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir" diye konuştu.

Kılavuz, "Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerden önce hiçbir işçiyi, hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacaklarına dair vermiş olduğu namus ve şeref sözü de unutulmuştur. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline tarihin en büyük işçi kıyımını yaşatmıştır." ifadelerini kullandı.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin skandallarla gündeme gelmeyi sürdürdüğünü iddia etti Kılavuz, şunları kaydetti:

"İşbaşına geldiğiniz günden itibaren kaç PKK'lıyı işe aldınız?"

"HDP/PKK iş birliği ile seçimlere giren CHP yönetimi, Mersin'de ve diğer CHP'li belediyelerde vefa borcunu ödemeyi sürdürmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadroları, HDP/PKK'lılara peşkeş çekilmiştir. Buradan CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e sormak istiyorum. 'İşbaşına geldiğiniz günden itibaren kaç PKK'lıyı işe aldınız? Kaç terör örgütü iltisaklı kişinin belediye kadrolarında istihdamını sağladınız?' CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimlerden önce hiçbir işçiyi, hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacaklarına dair vermiş olduğu namus ve şeref sözü de unutulmuştur. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline tarihin en büyük işçi kıyımını yaşatmıştır." (AA)