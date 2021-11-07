MHP'li İlknur Fidan, kendisini darp eden eski eşinden şikâyetçi oldu

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan (52), şiddet gördüğü eski eşi H.H.K.’dan şikâyetçi oldu. Fidan koruyucu tedbir talebinde de bulundu.

Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi.H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu. H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikâyet dilekçesine ekledi. (DHA)