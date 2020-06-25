MHP'li Hafik Belediye Başkanı, "ilke ve prensiplere aykırı tutumu" nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Twitter hesabından, "Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü" açıklamasında bulundu.
Durmaz'ın açıklaması şöyle:
"31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.."