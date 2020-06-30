MHP'li Büyükataman'dan Patrik Bartholomeos'a Ayasofya tepkisi: Milyonlarca Hristiyan’ın müteessir olacağı iddiası üstü kapalı bir haddini aşmadır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi yönündeki girişimlere tepki göstererek AKP hükümetinin bu planı hayata geçirmesinin milyonlarca Hıristiyan’ı Müslümanların aleyhine çevireceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "Dünyadaki milyonlarca Hristiyan’ın müteessir olacağı iddiası üstü kapalı bir haddini aşmadır. Bartholomeos’a tavsiyemiz başta Yunanistan olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yok edilen İslam eserleri konusunda üzüntülerini paylaşması; İslam’a ve Müslümanlara Batı’nın planlı saldırıları konusunda Batı’ya uyarılarda bulunmasıdır" açıklamasını yaptı.

İstanbul’daki bir kilisede konuşma yapan Patrik Bartholomeos, Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin dünya çapındaki milyonlarca Hıristiyan’ın İslam’a sırt çevirmesine yol açacağını söyleyerek, “Aklıselimin üstün gelmesini umuyoruz” dedi.

Bartholomeos'un açıklamasına tepki gösteren MHP'li Büyükataman, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya kiliseye çevrilsin.” diyemediği için “Ayasofya 900 yıl Hıristiyanlara, 500 yıl da Müslümanlara hizmet etti, müze statüsünü korumalıdır.” diyen Bartholomeos, basit bir matematik hatasının ötesinde büyük bir mantık hatası yapmaktadır.

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te vurduğu mühürle Türkleşmiştir ve ebedîyen Türk yurdu olacak olan İstanbul’un önemli bir Türk-İslam eseridir. Dünyadaki milyonlarca Hristiyan’ın müteessir olacağı iddiası ise üstü kapalı bir haddini aşmadır.

Bartholomeos’a tavsiyemiz başta Yunanistan olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yok edilen İslam eserleri konusunda üzüntülerini paylaşması; İslam’a ve Müslümanlara Batı’nın planlı saldırıları konusunda Batı’ya uyarılarda bulunmasıdır."