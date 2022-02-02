MHP'li Büyükataman: AİHM ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş ve 40 HDP'li milletvekiliyle ilgili kararına ilişkin olarak, "Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın" görüşünü savundu.

Büyükataman, "AİHM'nin Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere PKK uzantısı HDP'nin 40 vekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasında anayasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir. AİHM'e yapılan itirazda 'siyasi görüşleri nedeniyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını' iddia eden HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılma nedenlerinin siyasi görüş olmadığını, en iyi bilen yine PKK'nın hamiliğine soyunan Avrupa'dır. Avrupa, bebek katilinin mahkeme tutanaklarına geçen ifadelerinde açıkça görülebileceği üzere PKK terör örgütüne kurulduğu günden bugüne kol kanat germiş; Türkiye'de kardeş kavgası çıkarması, insanımızı katletmesi, ülkenin kaynaklarının boşa harcanmasına sebep olması şartıyla bu cinayet şebekesine her türlü desteği vermiştir" ifadesini kullandı.

Büyükataman şunları kaydetti:

"Halka sokaklara inme emrini veren ise başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP'nin milletvekilleridir. Devlete kurşun sıkılan bu rezil kalkışmaları insan hak ve özgürlüklerinin bir parçası olarak gören zihniyete yazıklar olsun. Avrupa zihniyeti tam da bu rezil zihniyetin merkezidir. İşin özünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dokunulmazlıkları kaldırılan bu teröristlerin başvurabilecekleri bir mecra olmamalıdır. Çünkü teröriste insan demek, insana en büyük hakaret olacaktır. Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini 'Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi' olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın"

Büyükataman ayrıca, "Cumhurbaşkanı olma hayaliyle yanıp kavrulduğu için HDP'nin her türlü hakaretine boyun eğen Kılıçdaroğlu, AİHM'in kararı hakkında bir yorum yapacak mı göreceğiz?" dedi. (DHA)