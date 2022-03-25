Mahkeme, MHP’li belediyenin TÜGVA’ya ücretsiz kafe devri kararını iptal etti

Manisa 1. İdare Mahkemesi, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) devredilmesine ilişkin belediye meclisi kararını iptal etti.

Mülkiyeti MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yunusemre ilçesindeki bir kafe, 2021 yılının nisan ayında yapılan belediye meclisi toplantısında, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla 5 yıllığına ücretsiz olarak TÜGVA’ya devredilmişti. CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile karşı oy kullanmıştı. CHP’li meclis üyeleri Bülent Mersinli ve Yenal Yıldırım, bedelsiz devir kararını 'hukuka aykırı' olduğu gerekçesiyle yargıya taşımıştı.

Yürütmesi durdurulmuştu

İtirazları kabul eden Manisa 1. İdare Mahkemesi, geçen kasım ayında, devir işlemine ilişkin belediye meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesinde, TÜGVA’nın mahalli idare ya da kamu kurum ve kuruluşu olmadığı vurgulanarak devrin hukuka uygun bulunmadığı belirtilmişti.

Devir kararı iptal edildi

Manisa 1. İdare Mahkemesi, devir işlemine ilişkin daha önce yürütmesini durdurduğu meclis kararının iptal etti. Kararda, belediyelerin kendi taşınmazlarını asli görev ve hizmetlerinden kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği kaydedildi. Gerekçede, Danıştay 8. Daire’nin benzer bir uyuşmazlıkta 2018’de de iptal kararı aldığı vurgulandı.

“Manisalı yurttaşın malı Manisalı yurttaşta kaldı”

Kararı değerlendiren Bülent Mersinli, “Manisalı yurttaşın malı Manisalı yurttaşta kaldı. Bu vakfa, cemaat yapılanmasına yönelik bedelsiz yapılan hukuksuz işlemi mahkeme iptal etti. CHP’li meclis üyeleri olarak verdiğimiz mücadele sonuç verdi” diye konuştu. (ANKA)