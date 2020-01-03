MHP'li belediyeden suya yüzde 25 indirim

Yaklaşık 43 bin nüfusa sahip ilçede, ilk olarak belediye tabelasına T.C. ibaresini ekleyen başkan Gelgör, daha sonra da “Hoş geldin bebek projesi” ile yeni doğan bebeklerin ailelerine sosyal yardım yapmıştı. MHP'li belediye, “Kitaplar Devletten, Defter Kalem Belediyeden” projesiyle de okula giden çocuklara da kırtasiye yardımında bulunmuştu. Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Gelgör, son olarak suya ve su abonelik ücretlerinde indirim yaptı.

Belediye meclisinde alınan kararla suya yüzde 25 indirim yapılırken, su abone ücretini 301 TL’den, 256 TL’ye; abone devrini 156 TL’den, 106 TL’ye; inşaat ve iş yeri için abone ücretini de 336 TL’den, 301 TL’ye indirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan indirimlerin 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olduğunu söyledi.