MHP'li belediye, halka açık spor tesisini kiraya verdi; bölge halkı imza kampanyası başlattı

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberi
ne göre, toplanan binlerce imza ile belediyeye giden ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
ile görüşen yurttaşlar, “Tesislerin ücretsiz hizmet vermesi mümkün değil” yanıtını aldı. Tesislerin, devredildiği Etimesgut Belediyespor’un başkanlığını aynı zamanda Rizespor’un da başkanı olan Hasan Kartal yapıyor.
Belediye yönetiminin, tesislerin ücretli hale getirilmesine ilişkin yurttaşlara yaptığı açıklama da dikkati çekti. Yurttaşlar, tesislerin Etimesgut Belediyespor’a devredildiğini söyleyen yöneticilerin kendilerine, “Oradaki işletmeden yüksek kira alınıyor. İşletmenin kirayı karşılayabilmesi için tesisler ücretli hale getirildi” dediğini öne sürdü.
“Yeşil Alan” olarak görülen taşınmaz 10 yıllığına kiraya verildi
Belediyeye ait taşınmazların, mevzuata aykırı olarak derneklere tahsis edilmesi, Sayıştay’ın incelemelerine de takıldı. Sayıştay’ın 2018 yılı denetimleri kapsamında MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin mali hesaplarını inceleyen denetçiler, ilçe sınırları içinde yer alan Eryaman Mahallesi’ndeki “Yeşil Alan” olarak görülen taşınmazın 10 yıllığına Etimesgut Spor Kulübü’ne tahsis edildiğini belirledi.
Belediye yetkilileri, Sayıştay’ın mevzuata aykırılık uyarısının ardından, “Gereğinin yerine getirileceğini” ifade etti. Ancak denetçiler, denetim raporuna kaydedilen usulsüzlüğün 2017 yılında da rapor edildiğini belirterek mevzuata aykırılığının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.