MHP'li belediye, halka açık spor tesisini kiraya verdi; bölge halkı imza kampanyası başlattı

Rizespor’un başkanlığını da yapan Hasan Kartal’ın Ankara’daki takımı Etimesgut Belediyespor’a devredilen tenis kortları ve halı sahalar ücretli hale getirildi. MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin kararına tepki gösteren ve tesislerin yeniden ücretsiz hale getirilmesini isteyen bölge sakinlerine, “Tesislerin ücretli kullanılması kiracının tasarrufundadır” yanıtı verildi. Bölge sakinleri, tesislerin yeniden ücretsiz olması için imza kampanyası başlattı.

Belediye yönetiminin, tesislerin ücretli hale getirilmesine ilişkin yurttaşlara yaptığı açıklama da dikkati çekti. Yurttaşlar, tesislerin Etimesgut Belediyespor’a devredildiğini söyleyen yöneticilerin kendilerine, “Oradaki işletmeden yüksek kira alınıyor. İşletmenin kirayı karşılayabilmesi için tesisler ücretli hale getirildi” dediğini öne sürdü.

“Yeşil Alan” olarak görülen taşınmaz 10 yıllığına kiraya verildi

Belediyeye ait taşınmazların, mevzuata aykırı olarak derneklere tahsis edilmesi, Sayıştay’ın incelemelerine de takıldı. Sayıştay’ın 2018 yılı denetimleri kapsamında MHP’li Etimesgut Belediyesi’nin mali hesaplarını inceleyen denetçiler, ilçe sınırları içinde yer alan Eryaman Mahallesi’ndeki “Yeşil Alan” olarak görülen taşınmazın 10 yıllığına Etimesgut Spor Kulübü’ne tahsis edildiğini belirledi.

Belediye yetkilileri, Sayıştay’ın mevzuata aykırılık uyarısının ardından, “Gereğinin yerine getirileceğini” ifade etti. Ancak denetçiler, denetim raporuna kaydedilen usulsüzlüğün 2017 yılında da rapor edildiğini belirterek mevzuata aykırılığının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.