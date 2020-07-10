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MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kapatıldı

10 Temmuz 2020 12:50

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.

MHP Genel Merkezi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı’nı görevden aldığını açıklandı.

MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’na önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

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