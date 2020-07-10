MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı kapatıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın feshedildiği bildirildi.</p>\n<div class="detail-news-meta _flex _jcsb _aic">\n<div class="editor-col _flex _aic">\n<div class="editor-info">\n<p>MHP Genel Merkezi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Kütahya Merkez İlçe Teşkilatı’nı görevden aldığını açıklandı.</p>\n<p>MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı’na önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>