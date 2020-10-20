MHP kulislerinden ‘askıda ekmek’ açıklaması: Osmanlı’nın en şaşalı döneminde bu tip yardımlar yapılıyordu, AK Partili yetkililerden bu konuda rahatsızlık iletilmedi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2018 yılında, ekmek fiyatlarındaki artış üzerine zammın insani ve vicdani olmadığını söyleyerek, “Ankara’da, özellikle de Çankaya’dan başlamak üzere ‘askıda ekmek’ projesini başlatıyorum” dediğini hatırlattı. Fırat, "MHP, ekonomide işlerin yolunda olmadığı yönünde bir imada mı bulundu? Bu durum AK Parti kanadında bir rahatsızlık mı yarattı?" diye sordu.

Fırat MHP'li kaynakların kendisine, "Kampanya eski kampanyanın devamıdır. Ekonomik sıkıntıdan dolayı başlatılmadı. Osmanlı’nın en şaşalı döneminde bu tip yardımlar yapılıyordu. Refah dönemlerinde de âdettir. Buradan bir çıkarım yapıp bunu siyasete alet etmek yanlıştır.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir şey söyleyecekse açık ve net söyler. Ekonomi ile ilgili bir görüşü var ise onu da ima etmeden açıkça dile getirir. AK Partili yetkililerden MHP’ye bu konuda bir rahatsızlık iletilmedi." açıklamasını yaptığını yazdı.