MHP kampa giriyor: Gündem başlıklarından biri 2023 seçimine giden süreç olacak

MHP, ülke gündemi ve partinin gelecek adımlarını ele almak üzere 4-6 Şubat'ta, Kızılcahamam'da kampa giriyor.

Milliyet'in haberine göre, TBMM gündemindeki yasama faaliyetlerinin de masaya yatırılacağı kampta, Bahçeli, yoğun geçen Meclis faaliyetlerine milletvekillerinin tam katılımını isteyecek.

Gündem başlıklarından biri de 2023 seçimine giden süreç olacak. MHP Genel Merkezi'nin teşkilatlar bazında yaptığı çalışmalarla birlikte atılacak adımlara ilişkin programlar belirlenecek.

Toplantılarda ekonomi, iç ve dış politika konuları başta olmak üzere Türkiye'yi ilgilendiren kritik başlıklar üzerinde istişare yapılacak. Özellikle ekonomideki gidişat konusunda Cumhur İttifakı'nın attığı adımların sahada vatandaşlara anlatılmasının önemine işaret edilecek.