"MHP, İstanbul'da iki ilçeyi isteyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimde yapılacak ittifaka ilişkin açıkladığı ‘siyasi kombin’ modelinin detayları netleşiyor. Bahçeli’nin açıkladığı modele göre, ittifakta aday olacak isimlerin her iki partinin de tabanına hitap etmesi gerektiği değerlendiriliyor. Modelde özellikle il belediye başkanlık adaylarında AKP ile MHP arasında siyasi uzlaşmanın sağlanması için her iki partinin de itiraz etmeyeceği adayların çıkarılması öngörülüyor. MHP'nin İstanbul'dan iki ilçenin belediye başkanlıklarını isteyebileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre Mahallî seçimde önemli bir diğer nokta olan ilçe belediye başkanlıklarında da bir formül uygulanacak. Buna göre, hangi partinin oyu yüksekse, belediyenin o partiye bırakılmasının önü açılabilecek. Modele göre ayrıca, her parti kendi belediye meclis adaylarını, parti amblemi altında belirleyecek.

MHP ile AK Parti heyetleri görüşmelerini sürdürürken, önümüzdeki dönemde her iki parti de “görüşmelerde 24 Haziran seçim sonuçları mı, 2014 yerel seçim sonuçları mı” dikkate alınacağını kararlaştıracak. MHP’nin 2014 yerel seçim sonuçlarının dikkate alınmasını istediği öğrenildi.

Bölgeye göre formül

Yerel seçimlerde ittifak için yasal zemin olmadığı için her iki parti de kendi önerilerini getirecek ve bu öneriler üzerinden uzlaşma sağlanacak. Söz konusu süreç aşama aşama ilerleyecek. Her iki parti de seçim bölgelerinin analizini yapacak. Her seçim bölgesinin özelliğine göre farklı ittifak formülleri uygulanacak. Bahçeli’nin işaret ettiği kombin önerisinin perde arkasında bu formülün olduğu belirtiliyor. MHP lideri Bahçeli İstanbul’da aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Kombine göre MHP'nin İstanbul'dan iki ilçenin belediye başkanlıklarını isteyebileceği belirtiliyor. MHP’nin ayrıca, İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığında meclis üyelikleri talep edeceği ifade ediliyor.

Desteği güç belirleyecek

AK Parti ve MHP’nin ayrı aday çıkaracağı yerlerde çalışmaların nasıl yürütüleceği de merak konusu oldu. Kombin formülüne göre, ayrı aday çıkarılacak yerlerde herkesin kendi çalışmasını yürüteceği belirtiliyor. CHP, HDP ve İYİ Parti’nin de konumlarının dikkate alınacağı söz konusu yerlerde, AK Parti’nin mi yoksa MHP’nin mi kazanacağı tespiti yapılacak. Özellikle kayyum bölgelerinde, hangi parti güçlüyse o partinin adayı desteklenecek. Ayrıca, kanaat önderlerinin görüşleri değerlendirilecek.