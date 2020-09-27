MHP İstanbul 13. Olağan Kongresi: Tek aday Birol Gür

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. MHP İstanbul İl Başkanının seçileceği 13. Olağan Kongrede oy verme işlemi başladı.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür’ün tek aday olduğu kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin mesajını İzzet Ulvi Yöner okudu. Bahçeli mesajında Türkiye’nin geleceğine vurgu yaptı.

İl Başkanı Birol Gür’ün tek aday olarak gösterildiği kongreye MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yöner, İsmail Faruk Aksu ile Merkez Disiplin Kurulu’ndan Niyazi Paksoy katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kongrede pandemi şartlarına uygun olarak sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildi.

"Tehdit ne kadar fazla olursa olsun dayanacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını İzzet Ulvi Yöner okudu. Bahçeli, mesajında şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi zalime, haine, teröriste, FETÖ’cüsünden PKK’lısına kadar Türk’e kefen biçen alçaklarla sonuna kadar mücadeleden yanadır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, teslim olmayacağız. Nihayetinde başaracağız. Türkiye’nin kuyusunu kazanları mağlup eğer yüzleri varsa mahcup edeceğiz. Cumhur ittifakıyla Türk milletinin hayal ve hedeflerini gerçekleştireceğiz. Tehdit ne kadar fazla olursa olsun dayanacağız, sabredeceğiz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyerek istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacağız. Bunun için de fitne çıkanları ayıklayacağız. Bozgunculuk yapanları ayıracağız. Algı oyunlarına, sinsi hesaplara, demokrasi ve özgürlük boyası sürünmüş soytarılara bu ülkeyi kurban vermeyeceğiz”

Kongre oy verme işlemleriyle devam ediyor.