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MHP Isparta İl Başkanı tutuklandı ISPARTA (A.A)

27 Eylül 2011 13:06

-MHP Isparta İl Başkanı tutuklandı ISPARTA (A.A) - 27.09.2011 - Isparta Belediyesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, dün gece adliyeye sevk edilen, aralarında MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın ile Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Resul Göçer'in de bulunduğu 28 kişiden 19'u tutuklandı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyette ifadelerinin alınmasının ardından dün gece adliyeye sevk edilen 28 kişi, önce savcıya ifade verdi. Savcılık makamı, zanlıları mahkemeye sevk etti.  Zanlılardan 19'u ''çete kurma ve yönetme'', ''resmi evrakta sahtecilik'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Resul Göçer, Belediye Genel Koordinatörü Mehmet Ateşgül, Belediye Kültür Müdürü Hasan Arıtürk, Mali İşler Müdürü İsmail Hakkı Uysal, Fen İşleri Müdürü Hüseyin Altın, Isparta Belediyesi çalışanlarından İbrahim Güngör, Ali Balcı ile belediyenin iş yaptığı Ramazan Kabalak, Orhan Gürsel Gündüz, Nurkaya Dursun, Mustafa Küçüktütüncü, İhsan Akkuş, Hüseyin Tüylüoğlu, Hüseyin Tiryakioğlu, Hilmi Ergül, Hilmi Yağan, Ensari Halı ve Azeri Elnur Keime adlı heykeltıraş, sağlık kontrolünün ardından Isparta Cezaevine gönderildi. Zanlılardan Isparta Belediyesi çalışanları R.K, M.Ç. ve H.H.Ş. ile belediyenin iş yaptığı O.Y, F.E, E.Ş, C.Ş, A.D. ve Ö.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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