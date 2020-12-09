MHP 'Irkçılığa hayır' paylaşımına gelen yorumları gizledi

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf etmesi nedeniyle turuncu-lacivertliler sahadan çekildi. MHP'de bu olayın üstüne sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajını paylaştı. Daha sonra paylaşıma gelen yorumları gizledi.

Twitter kullanıcılarının MHP'nin paylaşımına yaptığı yorumlardan sonra, verilen yanıtlar resmi hesap tarafından gizlendi.