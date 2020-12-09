T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP 'Irkçılığa hayır' paylaşımına gelen yorumları gizledi

09 Aralık 2020 12:24

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf etmesi nedeniyle turuncu-lacivertliler sahadan çekildi. MHP'de bu olayın üstüne sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır'  mesajını paylaştı. Daha sonra paylaşıma gelen yorumları gizledi.

Twitter kullanıcılarının MHP'nin paylaşımına yaptığı yorumlardan sonra, verilen yanıtlar resmi hesap tarafından gizlendi.

ETİKETLER

mhpbaşakşehirweboırkçılık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24