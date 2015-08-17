MHP ile de koalisyon olasılığı kalmadı

Türkiye’de 7 Haziran seçimlerinden sonra başlayan hükümet arayışlarının üzerinden iki ay geçti.

AKP ile MHP arasındaki görüşmeden de bir uzlaşı çıkmadı.

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında TBMM'de

gerçekleştirilen 2,5 saatlik görüşmede koalisyon konusunda anlaşma sağlanamadı.

Davutoğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin koalisyona da erken seçime de “hayır”

dediğini bildirdi.

Davutoğlu, ”Bahçeli açık bir ifadeyle ve tam bir dürüstlük içinde, daha önce kamuoyuyla paylaşmış

olduğu 4 konuyu da gündeme getirerek, bunlar tek tek ele alındığında AKP ile koalisyon imkânını

görmediğini ifade etti” şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu, "Maalesef, çok arzu etmemize rağmen gerek Sayın Kılıçdaroğlu ile CHP-AKP

koalisyonu çerçevesinde, gerekse Sayın Bahçeli'yle MHP koalisyonu oluşturulmasının zemininin

olmadığı açık şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır” dedi.

Davutoğlu, atılacak sonraki adımları AKP üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

görüşeceğini kaydetti.

