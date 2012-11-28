MHP ile BDP yeni Anayasa'ya ilişkin önerileri sundu!

MHP ile BDP, yeni Anayasa'da yer almasını istediği "yürütme" bölümüne ilişkin önerilerini Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sundu.

MHP, Cumhurbaşkanı'nın 6 yıllığına ve Meclis tarafından, BDP ise 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini önerdi.

Her iki parti de Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı'na bağlanması önerisinde bulundu.

MHP'nin teklifinde, Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme ya da toplantıya çağırma, sıkıyönetim ilan etme, üniversite rektörlerini seçme yetkilerinin kaldırılması öngörülüyor.

BDP de Cumhurbaşkanı olmak için aranan 40 yaş şartının 35'e indirilmesi, Cumhurbaşkanlığı için 10 milletvekilinin yazılı teklifi ile ya da 200 bin kayıtlı seçmen tarafından aday gösterilmesi teklifinde bulundu.

BDP'nin önerileri arasında Başbakan'ın Cumhurbaşkanı'nca Meclis üyeleri arasından atanması, Silahlı Kuvvetler'in Meclis'in sürekli denetimine tabi tutulması da yer alıyor.(cnnturk.com.tr)