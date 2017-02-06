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MHP ilçe yönetiminde toplu istifa: MHP Genel Merkezi'nin politikalarını tasvip etmiyoruz!

Safranbolu yönetiminden 8 kişi istifa etti

06 Şubat 2017 22:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Safranbolu İlçe Yönetimi’nden 8 kişi istifa ettiklerini açıkladı.

MHP Safranbolu İlçe Yönetiminde bulunan Hüseyin Akıntürk, Emin Yıldız, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Şentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar, Alaattin Aksoy, ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa eden MHP Safranbolu İlçe Yönetimi, istifa gerekçelerini, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından izlenen genel politikaları tasvip etmediğimizden dolayı yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik” diyerek açıkladı.

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