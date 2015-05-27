MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun ret kararına rağmen 31 Mayıs'ta Kazlıçeşme’de olacak

MHP, 31 Mayıs günü İstanbul’da yapacağı miting için Yenikapı meydanını istedi ancak izin çıkmadı. MHP’nin önüne iki engel çıktı. Hem Saadet Partisi aynı meydanı talep etti hem de Fetih kutlamaları gerekçe gösterildi.

İzin çıkmamasının nedeni ise MHP’ye; 30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun meydanda Fetih kutlamalarına katılacağı kurulan platformların da bir günde sökülemeyeceği olarak gösterildi.

Bunun üzerine MHP ‘o zaman Kazlıçeşme miting alanını bize verin’ talebinde bulundu ancak MHP’nin bu talebi de reddedildi. İlçe Seçim Kurulu bu kez de MHP’ye “burası miting meydanı değil” dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı ise 31 Mayıs 2015 Pazar Günü saat 16:00'da İstanbul Kazlıçeşme'de miting yapacaklarını duyurdu.