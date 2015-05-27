T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP, İlçe Seçim Kurulu'nun ret kararına rağmen 31 Mayıs'ta Kazlıçeşme’de olacak

MHP, Twitter'dan açıklama yaptı

27 Mayıs 2015 17:20

MHP, 31 Mayıs günü İstanbul’da yapacağı miting için Yenikapı meydanını istedi ancak izin çıkmadı. MHP’nin önüne iki engel çıktı. Hem Saadet Partisi aynı meydanı talep etti hem de Fetih kutlamaları gerekçe gösterildi.

İzin çıkmamasının nedeni ise MHP’ye; 30 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun meydanda Fetih kutlamalarına katılacağı kurulan platformların da bir günde sökülemeyeceği olarak gösterildi.

Bunun üzerine MHP ‘o zaman Kazlıçeşme miting alanını bize verin’ talebinde bulundu ancak MHP’nin bu talebi de reddedildi. İlçe Seçim Kurulu bu kez de MHP’ye “burası miting meydanı değil” dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı ise 31 Mayıs 2015 Pazar Günü saat 16:00'da İstanbul Kazlıçeşme'de miting yapacaklarını duyurdu.

ETİKETLER

mhpseçim kuruluretkarar31 mayıskazlıçeşmeolacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24