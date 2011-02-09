-MHP İL BAŞKANINA 30 YIL HAPİS İSTEMİ ADANA (A.A) - 09.02.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesini basarak kamu görevlilerini kasten yaraladıkları, küfür ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri iddia edilen 5 şüpheli ve olaya azmettirdiği öne sürülen MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan hakkında 25 ve 30 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, 21 Ocak 2011 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesinde, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gündoğdu, sekreteri Emine Görlek, makam şoförü Niyazi Fenaz, odacısı Özal Taş, memur Zafer Arslan'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Umut Kapuçugil, Gürhan Kütük, Oğuz Memiş, Sercan Üzelmeriç, Mustafa Oflaz, İsa Özbek, Gencay Çelik ve Gökhan Tupa ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, şüpheliler İsa Özbek, Mustafa Oflaz, Gökhan Tupa, Oğuz Memiş, Umut Kapuçugil ve Sercan Üzelmeriç hakkında 25 yıla kadar, şüpheliler Gürhan Kütük ve Gencay Çelik hakkında da 30 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, şüphelileri olaya azmettirdiği öne sürülen MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan hakkında 30, sanıklardan İsa Gök'ü kül tablasıyla yaraladığı ve diğer bazı sanıklara küfür ettiği öne sürülen Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gündoğdu hakkında da 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak olan şüphelilerle ilgili iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Olay tarihinde şüpheliler Adana Büyükşehir Belediyesinde, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gündoğdu'nun makam odasına girdi. Aralarında Adana, Seyhan ve Yüreğir ülkü ocaklarının başkanlarının da bulunduğu şüpheliler, 'MHP il Başkanımızı kovmuşsunuz. Biz Ülkü Ocakları olarak olaya el koyuyoruz' dedi. Şüpheliler daha sonra Gündoğdu'ya saldırıp kasten yaraladı. Çıkan olay nedeniyle odaya giren Gündoğdu'nun sekreteri Emine Görlek, makam şoförü Niyazi Fenaz, odacı Özal Taş, memur Zafer Arslan da sanıklar tarafından darp edildi. Gündoğdu, olayla ilgili beyanında, belediyenin Sosyal Kültür Daire Başkanlığının istemde bulunduğu kitapların alımı konusunda onay vermemesi üzerine MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan'ın bununla ilgili olarak kendisiyle görüştüğünü, görüşme sırasında Erdoğan'ın odasını sinirli şekilde terk ettiği ve olayın bu hususlardan meydana geldiğini belirtti. Şüpheli ve müşteki İsa Özbek de ifadesinde, büfe açabilmek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesine yaptığı müracaatın reddedilmesi üzerine bu konuya görüşmek amacıyla Kenan Gündoğdu'nun yanına gittiğini belirtti. Gündoğdu'nun kendilerine saldırdığını öne sürülen İsa Özbek, olayın bu nedenle meydana geldiğini savundu.'' Şüpheli Ahmet Erdoğan da olayla ilgisinin bulunduğu iddialarını kabul etmedi.'' İddianamede, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel'in de sanıklardan kendilerine küfür ettikleri iddiasıyla davacı olduklarına yer verildi.