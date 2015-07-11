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MHP Iğdır İl Teşkilatı görevden alındı

Iğdır il teşkilatı eski vekil Sinan Oğan'ın ihraç istemini reddetmişti

11 Temmuz 2015 21:24

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Iğdır il teşkilatının görevden alındığını açıkladı. Iğdır il teşkilatı eski vekil Sinan Oğan'ın ihraç istemini reddetmişti.

MHP'li Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 52 ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Iğdır il teşkilatının görevine Merkez Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğün 34. maddesine göre son verildiğini belirtti.

Kararın bugün il başkanlığına ve Iğdır Valiliğine bildirildiğini ifade eden Çetin, görevi sonlandırılanlara bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı da teşekkür etti.MHP, 7 Haziran seçimlerinde Iğdır Milletveklili Sinan Oğna'ı yeniden aday göstermemiş, seçim sonuçlarına göre kentteki iki milletvekilliğini de HDP kazanmıştı.

 

Oğan'ın ihracını reddetmişti

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanı toplantısında seçimlere yönelik, “Başarı nerede?” diyerek MHP’nin aldığı oy oranlarını eleştiren Oğan’ın ihraç istemiyle disipline sevkini istemişti. Bahçeli, Oğan’ın mesajlarını MHP Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirerek, “ihraç edin” talimatı vermiş, Divan’dan ihraç istemiyle disipline sevk kararı çıkmıştı. MHP Merkez Disiplin Kurulu ise Oğan’ın tweet’leri ve yaptığı açıklamaları incelemeye alarak disiplin sürecini başlatmıştı.

Tedbirli İhraç Talebi üzerine Iğdır İl Başkanlığı tarafından Iğdır İl Disiplin Kurulunca savunması istenen Sinan Oğan, savunmasını 10.07.2015 tarihinde yaptı ve Iğdır İl Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin toplantıya katılanların oybirliği ile herhangi bir disiplin cezasını gerektiren bir durum olmadığı tespiti yapılarak tedbirli ihraç talebi reddedildi.

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