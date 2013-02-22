MHP Hisarcık ilçe teşkilatı topluca istifa etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Akbaş ile MHP Hisarcık İlçe Teşkilatı yöneticileri, MHP’den istifa etti.

Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Merkezi’nin kararıyla partinin Kütahya İl Teşkilatı’nın kapatıldığını ve yöneticilerin görevden alındığını hatırlattı.

MHP’den 2009 yılındaki yerel seçimlerde Hisarcık Belediye Başkanlığı görevine seçildiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu:

”Büyük umutlar ve büyük projelerle yola çıktığım Belediye Başkanlığı görevimde ne yazık ki, Genel Merkez’den beklediğim desteği göremedim. Partimizin daha iyi hizmet vermesi yönündeki tercihlerimizin bedeli olarak İl Teşkilatımızın kapatılması, ülkücü camiaya ve MHP’ye büyük zarar vermiştir. Bu nedenle MHP’den istifa ettim. Görev süremin sonuna kadar halkımıza bağımsız olarak hizmet vereceğim.”

MHP Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Bülbül de İlçe Teşkilatı’nın diğer yöneticileriyle partiden istifa kararı aldıklarını bildirdi.

Delegelerin hür iradeleriyle seçilen İl Teşkilatı yöneticilerinin, Büyük Kurultay’daki demokratik tercihleri yüzünden görevden alınmalarının yanlış olduğunu savunan Bülbül, şunları kaydetti:

”Teşkilatın kapatılmasına tepkisiz ve sessiz kalmamız beklenemezdi. İlçe Teşkilatı olarak Türk milliyetçiliğine inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Türk milliyetçiliğinin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı şu dönemde MHP Genel Merkezi’nin kendi evlatlarına kıymasına anlam veremiyoruz. Yola çıktığımız arkadaşlarımızı ne pahasına olursa olsun hiçbir zaman yalnız ve yarı yolda bırakmayız. Seçtiğimiz İl Teşkilatı yöneticilerine tahammül edemeyen bir Genel Başkan ile çalışmamızın mümkün olmadığını düşünerek, İlçe Teşkilatı yöneticilerimizle topluca MHP’den istifa ettik.”